Audi A3, ecco una nuova variante per l’Italia: il prezzo

Audi A3: arriva la quarta generazione

La quarta generazione di Audi A3 Sportback vede l’ingresso della nuova versione 1.5 TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V. Per la prima volta nella storia del marchio dei Quattro Anelli, la tecnologia mild-hybrid a 48 Volt viene dedicata a una berlina con un motore a 4 cilindri.

L’alternatore-starter fornisce un apporto alla trazione endotermica quantificabile in 50 Nm e 12 CV. Il sistema frenante elettroidraulico e la frenata rigenerativa si ispirano ad Audi e-tron, la prima auto elettrica del marchio, e alla gamma ibrida plug-in della Casa. La quarta generazione di Audi A3 Sportback promette di replicare e anzi superare il successo della precedente. Una vettura di grande gradimento, tanto da essersi confermata nel 2019, in Italia, la regina del mercato flotte Audi.

Ora la best seller amplia la sua gamma grazie all’entrata a listino della motorizzazione 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV con tecnologie cylinder on demand e mild-hybrid a 48 Volt. In generale questa vettura eccezionale colleziona differenti primati, infatti è caratterizzata dal look più sportivo di sempre, fiancate svasate, andamento concavo, elementi che introducono uno stile inedito per il design Audi, ma può contare anche su di una nuova firma luminosa, un’abitabilità superiore rispetto al passato e sulla disponibilità di rivestimenti interni in materiale sintetico ottenuto riciclando bottiglie in PET.

La tecnologia mild-hybrid a 48 Volt consente alla berlina dei Quattro Anelli di ridurre i consumi sino a 0,4 litri ogni 100 km. Nel ciclo combinato WLTP, Audi A3 Sportback 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V percorre 100 km con 5,6-6,2 litri di carburante a fronte di emissioni di CO2 di 128-142 grammi/km. Caratteristiche che garantiscono quindi i tipici vantaggi in termini di mobilità e fiscalità dell’omologazione ibrida.

L’auto garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,4 secondi e una velocità massima di 224 km/h, condivide con le altre versioni in gamma le caratteristiche distintive della quarta generazione della berlina di Ingolstadt. Marcata è la digitalizzazione dell’abitacolo, dove spiccano i comandi touch, la plancia prende ispirazione dai modelli Audi di categoria superiore con look Black Panel e display da 10,1”. La piattaforma d’infotainment MIB 3 è caratterizzata da una potenza di calcolo dieci volte superiore rispetto alla precedente e l’auto è dotata di comando vocale intelligente. Al sistema MMI, che replica in abitacolo l’intuitività degli smartphone, si affianca la strumentazione digitale: il display da 10,25″, di serie, consente di selezionare le informazioni mediante il volante multifunzione. La nuova Audi A3 Sportback 1.5 (35) TFSI S tronic 150 CV MHEV 48V è disponibile ad un prezzo di listino che parte da 32.300 euro.