Audi A3, la nuova generazione arriva in Italia: i prezzi

Audi A3: arriva la quarta generazione

Nei concessionari arriverà solo tra qualche settimana, visto che il suo arrivo è previsto solamente per il secondo trimestre 2020. Chi vuole, comunque, può anticipare tutti quanti e pre-ordinare la nuova Audi A3 Sportback, la versione sportiva della celeberrima berlina tedesca, visto che i prezzi di listino sono stati già resi noti.

La casa automobilistica dei Quattro Cerchi ha rinnovato la sua berlina sportiva, oggi arrivata alla sua quarta generazione. Caratterizzata da un look ancora più aggressivo, la A3 Sportback è un concentrato di stile e tecnologia che non potrà non piacere a tutti gli appassionati del produttore di Ingolstadt. Le soluzioni adottate da tecnici e ingegneri teutonici, infatti, migliorano la guidabilità e rendono più piacevole il viaggio, indipendentemente dalla sua durata.

La Audi A3 Sportback 2020 è disponibile in tre diverse motorizzazioni: due diesel e una turbo benzina. Al momento non è dato sapere quando arriveranno sul mercato le versioni a metano, hybrid plugin e mild-hybrid, che sembrano comunque dover arrivare nei prossimi mesi. Al lancio, la A3 Sportback sarà acquistabile con motore diesel 2.0 Tdi da 116 cavalli o da 150 cavalli e in versione turbo benzina 1.5 Tfsi da 150 cavalli.

Le linee della carrozzeria sono estremamente aggressive e sportive, ma ciò che distingue realmente la quarta versione della A3 Sportback dalle versioni del passato è la sua spiccata anima hi-tech. Nella dotazione di serie della berlina di Ingolstadt troviamo il display da 10,1 pollici posizionato al centro della plancia (grazie al quale controllare il sofisticato sistema di infotainment Audi) e il cruscotto digitale da 10,25 pollici dal quale controllare tutti i dati rilevati dai sensori dell’auto.

A questo si unisce il sistema smart per la gestione con comandi vocali della strumentazione dell’auto e un sistema di cartografia intelligente. Quest’ultimo, grazie ad algoritmi di intelligenza artificiali realizzati dai tecnici della casa tedesca, è in grado di apprendere le abitudini di guida del proprietario del veicolo e proporre tracciati che meglio si adattano al suo stile.

Ma quanto costa l’Audi A3 Sportback 2020? La versione con motore diesel 2.0 Tdi da 116 cavalli e 300 Nm di coppia parte da 29.150 euro; la versione da 150 cavalli di potenza e 360 Nm di coppia prezzo chiavi in mano di 35.200 euro; la versione con motorizzazione turbo benzina 1.5 litri Tfsi con 150 cavalli di potenza e 250 Nm di coppia parte da 30.100 euro.