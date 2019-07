Audi A1, arriva la variante Citycarver per i Millennial

editato in: da

Audi A1: la city car che sembra un crossover

Audi presenta la Citycarver, il modello più progressivo della nuova linea di prodotti A1 che si adatta ad ogni ambiente.

Un’auto ottima infatti per la guida in città, ma anche su autostrade, percorsi di campagna e terreni difficoltosi. La vettura si basa sulla A1 Sportback, da cui riprende il design e la tecnologia, con linee del corpo potenti e sportive e un’altezza da terra di circa 4 cm che permette un accesso semplice e maggiore visibilità. Per quanto riguarda l’aspetto esteriore, il look si presenta robusto e da fuoristrada, con l’inserto a nido d’ape verniciato nero opaco e due scanalature sopra la griglia che la differenziano dalla Sportback. La capacità fuoristrada della nuova A1 Citycarver è sottolineata anche dalla protezione sottoscocca verniciata in acciaio inossidabile. I passaruota e i davanzali sono stati rivisitati e presentano parti aggiuntive in colore contrastante.

L’auto viene proposta in nove differenti colorazioni esterne e la Casa dei Quattro Anelli offre anche un tetto a contrasto nero metallizzato Mythos o grigio metallizzato Manhattan. Per quanto riguarda gli interni invece vediamo design e pannelli di controllo orientati al guidatore e in perfetta simbiosi. Vari elementi quali le porte, le prese d’aria e la console centrale presentano delle superfici in accento rame, arancione, grigio argento o menta.

Ci sono tre equipaggiamenti differenti tra cui scegliere, oltre a quello interno di base, e si tratta di advanced, design selection and S line. L’ultimo offre ai clienti la possibilità di scegliere coprisedili in tessuto e pelle sintetica oppure in Alcantara e pelle sintetica. I vari elementi del design degli interni si completano con il contour/ambient lighting package, il nuovo pacchetto di illuminazione. Gli interni sono generosi e lo è anche il bagagliaio da 335 litri di capacità, in questo la nuova Audi A1 Citycarver rispecchia le caratteristiche della Sportback da cui deriva.

Questo nuovo modello offre ai clienti anche ruote standard di dimensioni maggiori, da 16 pollici, e lo spoiler sul bordo del tetto nella S line. Tanti i sistemi di assistenza alla guida, la nuova A1 è dedicata ai giovani grazie alla connettività e a dispositivi innovativi quali il controllo adattivo della velocità di crociera e l’assistenza al parcheggio. L’auto offre anche il sistema di rilevamento della presenza di pedoni e ciclisti e il Lane Departure Warning che avvisa quando si esce accidentalmente dalla propria corsia. Il prossimo autunno inizierà la commercializzazione della nuova Audi A1 Citycarver.