Attendiamo il 2020 per l’arrivo della nuova Golf 8

Abbiamo già sentito parlare parecchio della nuova generazione di Volkswagen Golf, l’uscita della numero otto.

Lo scorso anno abbiamo dato alcune anticipazioni, in base ai rumors che circolavano sul web e anche ad alcune indiscrezioni che la Casa stessa aveva apertamente dichiarato. Pensavamo nel nuovo ingresso sul mercato della Reginetta delle vendite di Volkswagen, Golf 8, proprio nel 2019 e invece a quanto pare slitta al 2020. È lo stesso direttore commerciale e marketing del brand VW Juergen Stackmann a confermarlo. L’ottava generazione della macchina che si trova da sempre in vetta alle classifiche delle auto più vendute in Europa quindi tarda ad arrivare, invece del 2019 vedremo la novellina apparire a febbraio del prossimo anno. Il motivo pare essere stato attribuito ai lunghissimi tempi di sviluppo di tutte le varie funzionalità digitali di ultima generazione della hatchback, e non ce lo aspettavamo.

Sulla nuova Golf 8 infatti vedremo un digital cockpit del tutto rinnovato, la connettività sarà completa e in questo modo la nuova generazione della famosa Reginetta di Volkswagen sarà un vero e proprio concentrato di tecnologia, che le permetterà di entrare sul mercato sbaragliando la concorrenza dei suv e dei crossover, i grandi amati di oggi, e anche delle compatte premium che stanno avendo molto successo, come i due noti modelli Bmw Serie 1 e Mercedes Classe A.

La Casa ci tiene a sottolineare al pubblico che i tempi di lancio della Golf 8 si sono allungati perché la nuova generazione dell’auto mira ad essere un modello iper tecnologico e con dei sistemi che sono stati ottimizzati al massimo prima di essere inseriti dell’auto, alcuni rumors invece lasciano circolare la notizia che il ritardo del lancio sia invece dovuto a dei problemi tecnici che Volkswagen pare aver avuto ma che continua a smentire.

Juergen Stackmann ha dichiarato: “Pensiamo che sia meglio arrivare all’inizio del prossimo anno con un’accelerata a tutto gas, ma questo non ha nulla a che fare con la produzione. È una decisione di vendita legata anche alla volontà di prevedere il lancio dopo le festività natalizie”. Il debutto della Golf 8 inizialmente era stato pensato durante il Salone dell’Auto di Francoforte, che si tiene a settembre 2019. Invece Stackmann ha detto che l’auto si merita un’esclusività unica, per questo verrà svelata dopo la grande kermesse.