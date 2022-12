All’asta una Porsche da oltre 1 milione: cosa la rende così preziosa

Fonte: RM Sotheby's RM Sotheby's: all'asta una Porsche Carrera preziosa

Una Porsche Carrera GT del 2005 verrà battuta all’asta da RM Sotheby’s il 26 gennaio 2023. Si tratta di un modello unico ed eccezionale, che al momento è valutato tra $ 1.200.000 e $ 1.400.000 USD, più di un milione di euro. E il valore potrebbe anche salire.

Un pezzo di tutto rispetto, visto che è una delle sole 644 Carrera GT consegnate negli Stati Uniti e una delle 1.270 costruite in tutto il mondo.

Le caratteristiche di pregio di questa Porsche Carrera GT

L’auto guadagna il titolo di ultima grande supercar analogica, nonostante sia fortemente contestato; in effetti però si tratta davvero di una delle ultimissime sportive realizzate senza troppi ammodernamenti riguardanti appunto l’elettronica. Questa Porsche Carrera GT è in cima alla lista per tantissimi appassionati.

Avanzata nel suo design e nell’uso di materiali all’avanguardia, la Carrera GT offre comunque un’esperienza di guida purista diversa da qualsiasi altra vettura costruita oggi dalle principali Case automobilistiche. Il cuore pulsante è un motore V10 aspirato abbinato a un cambio manuale a sei marce appositamente sviluppato. La mancanza di aiuti elettronici alla guida ha reso la Carrera GT un’auto “grezza” e molto stimolante, ma immensamente gratificante per il conducente.

La storia

La storia dello sviluppo della Carrera GT è complessa e affascinante. Basta dire che il progetto, come leggiamo proprio nella descrizione offerta da RM Sotheby’s, trova le sue origini in un programma segreto di propulsori di Formula 1, un telaio prototipo Le Mans e una concept car esposta al Motor Show di Parigi del 2000.

Il passaggio di Porsche al SUV Cayenne ha inizialmente condannato questo ambizioso progetto di supercar. Ma grazie all’enorme successo commerciale del Cayenne, la Casa ha ottenuto il capitale necessario per completare la Carrera GT e presentare il suo prototipo di produzione al Salone di Ginevra del 2003.

Un prodotto che ha aperto molte nuove strade per il brand. È stata la prima auto dell’azienda a usare una cabina monoscocca allo stesso tempo resistente ma leggera e un’unità di supporto del motore in plastica rinforzata con fibra di carbonio.

La costruzione del telaio è stata affidata al produttore italiano ATR Composites. I sistemi di sospensione anteriore e posteriore erano basati su un design da corsa all’avanguardia. Gli enormi freni a disco in carbonio-ceramica ventilati e forati erano gestiti da pinze posteriori in lega leggera a più pistoncini.

Fonte: RM Sotheby's

Il motore V10 derivato dalla Formula 1 è stato dimensionato a 5,7 litri, riuscendo a sviluppare la sorprendente potenza di 613 cavalli a 8.000 giri/min.

Gli interni in pelle erano lussuosi, dotati di ogni comfort e includevano un ampio schermo informativo digitale. La Carrera GT era dotata di numerosi sistemi di sicurezza, tutti vitali per una macchina capace di scattare da 0 a 100 km/h in poco più di 3 secondi e di superare i 320 km/h.

Il modello all’asta

La Porsche Carrera GT che sarà all’asta in Arizona il mese prossimo è la numero di serie 0825, uno dei soli 644 esemplari prodotti per il mercato statunitense tra il 2004 e il 2006. Rifinita nella splendida tonalità Seal Grey su interni in pelle terracotta, ulteriori specifiche di fabbrica includevano sedili avvolgenti, radio CD Porsche Online Pro, aria condizionata, telo copriauto e set di valigie.

Dal 2005, questa Carrera GT ha percorso solo 12.921 miglia, nemmeno 21.000 chilometri. Nel novembre 2022 l’auto è stata tagliandata da Porsche North Scottsdale. La Carrera GT è accompagnata da manuali del proprietario con custodia.

La Carrera GT è l’hypercar simbolo di Porsche, un’icona della sua epoca e una delle ultime grandi vere auto analogiche. Questo esemplare attirerà l’attenzione degli appassionati più esigenti.