All’asta la Mercedes S600 Coupé di Michael Jordan

editato in: da

Non capita tutti i giorni di poter guidare un’automobile appartenuta a sua maestà Michael Jordan, il giocatore di basket più popolare del mondo, vincitore di sei titoli NBA e di due medaglie d’oro alle Olimpiadi. Il fortunato che si aggiudicherà l’asta del salone del Beverly Hills Car Club potrà addirittura diventarne il proprietario.

Si tratta di una Mercedes S600 Coupé del 1996 che Michael Jordan ha acquistato quando giocava per i Chicago Bulls e faceva incetta di vittorie. Adesso l’automobile è ufficialmente alla ricerca di un nuovo proprietario. La vettura era di proprietà sia dell’ex cestista statunitense che della moglie di allora, Juanita Jordan, come mostrano i documenti.

Il motore della Mercedes S600 Coupé del 1996 di Michael Jordan ha un motore 6.0 litri V12 da 389 cavalli di potenza e 569 Nm di coppia. L’automobile è stata modificata da Lorinser: il brand specializzato nella customizzazione di auto ha cambiato diverse caratteristiche, su tutte i cerchioni cromati che rendono il modello ancora più aggressivo rispetto all’originale di serie della generazione C140 della Stella.

Michael Jordan è un grande appassionato di auto sportive e possiede tante vetture da collezione all’interno del suo garage personale. La vettura presenta dei particolari personalizzati, richiesti da Michael Jordan stesso in fase di modifica: il più insolito è il suo nome che compare sullo schermo del cruscotto quando si accende il telefono incorporato all’interno dell’auto, anche questo un elemento molto raro ed esclusivo per l’epoca.

Mercedes, che ha da poco svelato i lussuosi interni della nuova Classe S, era uno dei suoi marchi preferiti durante gli anni ’90: nel corso della sua carriera, infatti, “Air Jordan” ha avuto altri modelli della Casa tedesca, come una 600 SEL, una CL 65, una SL 55 AMG e anche una super esclusiva McLaren Mercedes SLR 722.

L’avviso pubblicato dal Beverly Hills Car Club sul proprio sito ufficiale, descrive le caratteristiche dell’auto di Jordan, definita “ben tenuta” e con il contachilometri che segna 252.803 km. Al momento l’offerta di acquisto per la Mercedes appartenuta a Michael Jordan ha superato i 200.000 dollari: una cifra davvero elevata si tiene in considerazione il fatto che per comprare una Mercedes S560 Coupé di ultima generazione ne bastano 168.200.

L’auto è molto gettonata tra i tanti facoltosi collezionisti che cercano oggetti appartenuti al campione statunitense. Il prezzo è destinato a salire: basti pensare che un suo paio di scarpe Nike Air Jordan 1, indossate durante un’amichevole in italia nel 1985, sono state battute all’asta per la cifra record di 615.000 dollari. Le auto appartenute a personaggi famosi raggiungono sempre prezzi stellari: il lussuoso SUV dell’attore Sylvester Stallone, per esempio, è in vendita a non meno di 350.000 dollari.