Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Fonte: RM Sotheby's Ferrari ha realizzato una sola versione della Ferrari Enzo Matte Black

È stato venduto all’asta uno degli esemplari più rari di Ferrari Enzo, una delle hypercar più apprezzate e ricercate dai collezionisti della produzione della Casa di Maranello. L’esemplare in questione, unico nel suo genere e dotato della certificazione Ferrari Classiche, è stato venduto all’asta da Sotheby’s raggiungendo una valutazione che, sebbene non sia stata ufficializzata, ha raggiunto un valore molto elevato. A rendere esclusiva questa Enzo è la colorazione della livrea.

Una Ferrari unica nel suo genere

L’esemplare di Ferrari Enzo venduto all’asta da Sotheby’s è l’unico realizzato da Ferrari con una particolare livrea Matte Black ovvero un nero opaco che contribuisce a incrementare l’eleganza della hypercar, prodotta a Maranello nel 2004 (l’auto è uscita dalle Officine di Ferrari il 15 ottobre del 2004).

Si tratta, quindi, di un modello esclusivo: complessivamente, infatti, Ferrari ha realizzato solo 400 esemplari della sua Ferrari Enzo. Solo uno di questi è dotato della colorazione indicata, scelta da un membro della famiglia reale del Brunei.

Per i collezionisti, questa caratteristica è sufficiente a garantire un ulteriore valore aggiunto a un modello entrato di diritto nella storia del Cavallino Rampante. La Ferrari Enzo venduta da Sotheby’s è conservata in ottime condizioni ed è stata utilizzata in modo ridotto.

Il contachilometri della Enzo, infatti, conta appena 5.730 chilometri al momento della catalogazione. L’esemplare in questione arricchisce la lunga tradizione di Ferrari vendute all’asta con valutazioni record.

Fonte: RM Sotheby's

Sotto al cofano c’è l’iconico V12

A prescindere dalla (particolare) colorazione, la Ferrari Enzo, in tutti i suoi esemplari, è un pezzo da collezione. In più occasioni, infatti, le Enzo hanno raggiunto quotazioni record all’asta, attirando le attenzioni dei collezionisti di tutto il mondo.

Si tratta di una coupé a trazione posteriore, da poco più di 4,7 metri di lunghezza, prodotta tra il 2002 e il 2004 da Ferrari. La Enzo è stata l’erede della Ferrari F50 e ha aperto la strada all’arrivo della LaFerrari.

Il cuore del progetto è anche uno dei simboli di casa Ferrari: l’iconico V12 da 6.0 litri in grado di erogare una potenza massima di 660 CV e una coppia motrice di 657 Nm. La trazione è posteriore e il motore è installato in posizione posteriore longitudinale. Considerando la ridotta massa a vuoto (appena 1.255 kg), il rapporto peso/potenza risulta essere pari a 1,90 kg/CV mentre la potenza specifica è di 110 CV/litro.

Le prestazioni della Ferrari Enzo sono, naturalmente, da Hypercar, senza mezze misure. Il modello di casa Ferrari ha bisogno di appena 3,65 secondi per raggiungere i 100 km/h in una partenza da fermo. Per raggiungere i 200 km/k, invece, servono meno di 20 secondi.

La velocità massima è superiore ai 350 km/h. Curiosamente, Ferrari non ha mai comunicato un dato ufficiale per la velocità massima del modello. Al momento del debutto, la Enzo era la Ferrari stradale di serie più veloce mai realizzata dall’azienda.

Nello sviluppo della Enzo, la Casa di Maranello ha implementato diverse tecnologie sviluppate grazie all’esperienza raccolta nelle competizioni e, in particolare, in Formula 1, soprattutto per quanto riguarda le particolari soluzioni aerodinamiche implementate. L’abitacolo della Enzo è a due posti mentre le soluzioni di design portano la firma di Pininfarina.