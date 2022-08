Fonte: santagostinoaste In vendita all'asta la Spiaggina di Gianni Agnelli.

Viene messa in vendita all’asta l’auto più amata da Gianni Agnelli: si tratta della Spiaggina, una vettura scoperta come una barca che veniva usata dall’Avvocato a Villa Leopolda, la tenuta dove abitava durante le estati a Villefranche-sur-Mer.

Il prezzo di questa auto speciale che verrà venduta all’asta è di circa un milione di euro: una cifra elevata per una vettura unica, la più amata dal compianto Avvocato. I sedili anteriori sono realizzati in vimini, mentre il volante è in legno e metallo.

All’asta la Spiaggina dell’Avvocato Gianni Agnelli

La mitica Spiaggina, compagna di Gianni Agnelli durante le estati trascorse nella tenuta di Villa Leopolda, è senza portiere e presenta una carrozzeria bicolore, come quella di una barca pronta a salpare per un lungo viaggio.

Del modello realizzato sulla base di una Fiat 500, sono stati prodotti solamente due esemplari dalle Carrozzerie Boano. Uno dei due possessori della Spiaggina era il miliardario Aristotele Onassis, ma l’esemplare è andato distrutto in seguito a un incidente.

L’altro esemplare, rimasto l’unico al mondo, è stato donato dall’Avvocato Gianni Agnelli al suo autista. Adesso la mitica Spiaggina, targata TO259879, verrà venduta all’asta il prossimo 8 settembre a Torino, nei locali della Galleria Sant’Agostino.

Nel corso degli anni Sessanta l’iconica Spiaggina divenne un’auto molto popolare: veniva spesso fotografata e raffigurata sui rotocalchi dell’epoca, visto che apparteneva a due facoltosi proprietari del calibro di Gianni Agnelli e Aristotele Onassis.

La Spiaggina godeva di un certo spessore all’epoca, dato che poteva essere commissionata solamente da pochi e fortunati clienti: questo modello veniva utilizzato esclusivamente per spostamenti molto brevi, come quelli dell’Avvocato dalla Costa Azzurra alla tenuta di Villa Leopolda.

Le caratteristiche della mitica Spiaggina

Il telaio della Spiaggina, realizzata sulla base della mitica Fiat 500, era completamento modificato e riusciva a garantire maggiore spazio a disposizione per gli occupanti rispetto a quelli della sua 500. Gli interni erano impermeabili e per sopperire all’assenza del tetto e delle portiere, a volte veniva usato un tendalino che faceva da copertura per ripararsi dai raggi del sole.

Oltre al design unico e inimitabile, a rendere ancora più caratteristica la Spiaggina erano le sue bellissime finiture in legno della carrozzeria, gli iconici sedili realizzati in vimini e il volante in legno e metallo Nardi. L’auto più amata dall’Avvocato verrà ora battuta all’asta della casa d’asta Sant’Agostino di Torino: la stima della vettura è compresa tra 700 mila euro e un milione di euro.

Fonte: santagostinoaste

Le auto appartenute all’Avvocato sono diventate iconiche con il passare degli anni, sia le vetture speciali che quelle prodotte in serie: diversi esemplari sono stati messi all’asta, a cominciare dalla limousine Lancia Kappa 3.0 messa in vendita nel 2017.

Tra le vetture usate dall’Avvocato, una delle più iconiche è certamente la mitica Panda 4X4 del 1993 in versione Trekking argento metallizzato con i doppi profili blu e neri tipici di casa Agnelli: messa in vendita dalla Casa d’Aste Bolaffi, la 4X4 di Gianni Agnelli è stata battuta alla cifra di 37 mila euro che le è valsa il record mondiale della Panda venduta al prezzo più elevato di sempre.