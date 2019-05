All’asta Alfa Romeo 4C Mole Costruzione Artigianale 001 da 300mila euro

editato in: da

Il Salone dell’Auto di Torino 2018 ha presentato una Alfa Romeo davvero eccezionale, si tratta della 4C Mole Costruzione Artigianale 001.

Una delle auto che più di tutte ha attirato lo sguardo curioso e affascinato del pubblico, un vero simbolo dell’abilità italiana nel settore auto. Umberto Palermo è il nome del designer che ha realizzato questa vettura, il proprietario di Up Design. Alfa Romeo 4C Mole Costruzione Artigianale 001 oggi vivrà il suo successivo momento di gloria della storia, il 25 maggio verrà organizzata un’asta in cui verrà lanciata anche la vettura. L’evento si terrà presso Villa Erba grazie alla nota casa d’aste RM Sotheby’s di cui parliamo spesso.

Abbiamo rivisto l’auto eccezionale anche di recente, lo scorso mese di marzo infatti è stata esposta in occasione dell’89esima edizione del Salone di Ginevra. Questa Alfa Romeo 4C Mole 001 esprime magnificamente il voler essere una one-off a tutti gli effetti e nasce sulla base di una Alfa Romeo 4C. In effetti sia la meccanica che il pianale sono ripresi da questa vettura, con motore 1.750 turbo benzina in grado di erogare un’ottima potenza di 240 Cv. Il design invece cambia, e anche parecchio, è particolare e inedito, aggressivo e muscoloso.

La vettura ad oggi ha 40.000 km circa all’attivo e si prepara ad andare molto probabilmente nelle mani di un ricco e facoltoso collezionista che la aggiungerà insieme agli altri gioielli del suo garage e sarà pronto a trattarla come merita, con tutto il rispetto e la dedizione possibile. La base d’asta di questa meravigliosa Alfa Romeo 4C Mole Costruzione Artigianale 001, secondo quanto ha svelato lo stesso Umberto Palermo, sarà di 300mila euro, un valore che supera di ben quattro volte quello di una normale 4C. Un’auto che per il suo creatore ha un valore emotivo fortissimo, una one-off 100% italiana.

Lo stesso designer fondatore della Up Design ha dichiarato: “RM Sotheby’s è una vendita nobile, rispetta il concetto di lusso come se fosse un’opera d’arte. Un prezzo unico e una modalità di vendita, grazie a Sotheby’s, che possa rispettare la sua unicità, come solo un’opera artistica sa essere. Una vendita che rispecchia il mondo di Up Design, fatto di esclusività e della ricerca del particolare.”