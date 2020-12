Asfanè, l’hypercar di lusso italiana sbarca negli Emirati Arabi

editato in: da

Paolo Mancini, Giorgio Pirolo e suo fratello Carlo, soci della FV Frangivento Automobili, hanno compiuto nei giorni scorsi una missione lampo negli Emirati Arabi Uniti per presentare la Asfanè all’Emirates Palace di Abu Dhabi e avviare una collaborazione più ampia con alcuni investitori locali, per lo sviluppo del marchio e la commercializzazione della hypercar nella regione.

Sono stati gli investitori emiratini a chiedere fortemente lo svolgimento di questa missione e a mandare un cargo della Emirates per portare la hypercar nella penisola in tempo per il Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, dove la Asfanè è stata esposta come unica vettura davanti ai paddock e ammirata dai piloti e dai pochi selezionatissimi vip ospiti del circus.

E adesso la grandiosa hypercar di FV Frangivento Automobili si appresta a debuttare al Dubai Mall per le festività natalizie, nella città di Dubai, molto attenta al rispetto delle regole per evitare la diffusione del virus, ma non in lockdown. FV Frangivento è il marchio di hypercar che combina caratteristiche ad alte prestazioni e eco-compatibili, dando la possibilità ai clienti di apportare importanti modifiche estetiche alla forma del veicolo. Nato da un’idea degli imprenditori italiani delle auto di lusso Paolo Mancini, Giorgio Pirolo e Carlo Pirolo, Frangivento stabilisce un nuovo standard nel design delle hypercar con la sua aerodinamica all’avanguardia, la sua attenzione per il comfort e l’ergonomia eccezionali.

Il professor Abdallah Raweh, ambasciatore del marchio Frangivento negli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato: “FV Frangivento Asfanè è un tributo al ‘Made in Italy’ di tre giovani e affermati imprenditori. Competenza, esperienza, passione: sono le tre caratteristiche che insieme alla loro vasta rete di contatti nel settore delle auto di lusso hanno consentito di creare un’auto sportiva di lusso italiana da sogno”.

Giorgio Pirolo spiega: “Il progetto che ho sviluppato per il Medio Oriente è da haute couture dell’automobile e i due showroom che saranno realizzati a breve ad Abu Dhabi e Dubai sono un momento importante nello sviluppo del nostro marchio”. FV Frangivento offre opzioni di personalizzazione senza eguali, grazie al lavoro svolto con i migliori artigiani italiani e usando materiali innovativi in fibra di carbonio.

Paolo Mancini: “Questo riconoscimento dagli Emirati Arabi è importante, non solo per noi, ma per il Made in Italy e giunge al termine di un anno molto difficile per tutti. L’industria dell’auto ha sofferto, anche se non tutti i segmenti hanno reagito allo stesso modo. La domanda nella nicchia delle hypercar non ha avuto grossi scossoni, ma la catena della fornitura di componenti sì. FV Frangivento ha un alto livello di artigianalità e questo ci dà la flessibilità per reagire rapidamente anche alle situazioni più difficili mantenendo elevati gli standard qualitativi.”

Carlo Pirolo, uno dei responsabili della realizzazione di questa supercar e dell’apertura della Boutique di Monaco di Baviera, crede che quest’opera d’arte si inserisca perfettamente nell’ambiente moderno e lussuoso degli Emirati Arabi Uniti.