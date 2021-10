In arrivo un nuovo piccolo SUV giapponese

La Toyota Aygo diventa un nuovo Urban SUV

La Casa giapponese conferma l’arrivo di un nuovo SUV, che verrà svelato il mese prossimo. Il suo nome? Aygo X, sarà infatti dell’erede dell’attuale Aygo, a cui viene aggiunta la X, il modello più accessibile del brand. Sarà un crossover di segmento A, con la X che si legge ‘cross’, vettura che segna un’ulteriore aggiunta alla crescente offerta di crossover nella gamma di Toyota.

La X dà inoltre seguito alla firma stilistica del modello, introdotta con la seconda generazione di Aygo già nel lontano 2014. Cosa possiamo dire sull’antenata del nuovo SUV pronto per essere lanciato nel 2022? Dal 2005 è stato il prodotto Toyota più accessibile e apprezzato dai clienti per il suo carattere giovanile e divertente.

Nello sviluppo della nuovissima Aygo X, Toyota ha deciso di usare un approccio interamente “in house”, per realizzare quella che sarà la prima generazione di Aygo sviluppata, progettata e prodotta in Europa presso il Development Centre di Toyota Motor Europe. Un inedito modello compatto che entra a far parte della gamma Toyota, sarà costruito sulla rinomata piattaforma GA-B della Toyota New Global Architecture, introdotta per la prima volta con la nuova Yaris (attuale Auto dell’Anno 2021 in Europa) e più recentemente con la nuova Yaris Cross, primissimo modello crossover della vettura che è diventata un’icona internazionale per il brand giapponese.

Sviluppata in Europa per i clienti europei: il team che ha progettato Aygo X ha studiato le abitudini di vita attuali e future negli ambienti urbani ed extraurbani del Vecchio Continente, per creare un crossover compatto e sicuro, unico per il segmento A, che sarà prodotto a Kolin presso Toyota Motor Manufacturing Repubblica Ceca. La nuova auto del brand Toyota sarà presentata agli inizi del mese di novembre 2021.

Il nuovo crossover cittadino compatto, modello interamente Toyota basato sulla variante GA-B della piattaforma Toyota New Global Architecture, rappresenta la primissima auto della Casa ad essere interamente progettata e prodotta in Europa, per i clienti europei, realizzata avendo in mente quelle che sono le strade cittadine ed extraurbane delle nostre città, sarà in vendita nelle concessionarie Toyota a partire dall’inizio del 2022. Ora non ci resta che attendere le immagini ufficiali in anteprima, anche se alcune foto sono già state svelate dalla Casa.