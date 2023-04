In arrivo le nuove auto elettriche Alfa Romeo

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Alfa Romeo: spoiler sui nuovi modelli elettrici

Viviamo nell’epoca della transizione energetica e in un tempo in cui non si parla d’altro se non dell’avvento delle auto elettriche sul mercato globale, nonostante i dubbi e le incertezze – oltre ai limiti legati all’autonomia, ai prezzi di listino alti e all’ansia da ricarica – siano ancora molti.

A questo proposito, ormai ogni Casa automobilistica ha lanciato e continua a lanciare nuovi modelli a zero emissioni per i clienti, per stare al passo coi tempi, soprattutto dopo la decisione dell’Europa di eliminare le vetture con motore a benzina e diesel dal 2035.

Abbiamo appena parlato della nuova Avenger, la prima Jeep elettrica, e di quanto sia amata dalla clientela, ma anche del programma di Maserati – confermato dal CEO Davide Grasso – di inserire nella gamma del brand anche la futura Quattroporte elettrica.

I giornalisti del magazine Autocar, come conferma l’Ansa, non si sono fermati qui, e hanno curiosato anche nelle previsioni future di Alfa Romeo. Che cosa hanno scoperto?

Le future auto elettriche del Biscione

A proposito di programmi di sviluppo ed elettrificazione, arrivano anche le prime notizie confermate proprio del CEO Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato. Il manager si è lasciato sfuggire un grosso spoiler: presto arriverà infatti una vera e propria erede del SUV di grande successo Stelvio, che sostituirà uno dei modelli più amati del brand di Arese, e che per la prima volta sarà elettrica.

Per il momento, al netto di eventuali cambi di programma, l’auto a zero emissioni potrebbe affacciarsi sul mercato nel 2026. Il modello sarà realizzato sulla piattaforma Stla Large del Gruppo Stellantis, sarà la prima elettrica a entrare in scena per il Biscione, a cui seguirà certamente una grande berlina di segmento E, probabilmente almeno un anno dopo, che potrebbe sfidare la meravigliosa Porsche Taycan che già conosciamo molto bene.

Le parole del CEO Imparato

Secondo quanto dichiarato dal CEO, è molto probabile che la Stelvio manterrà lo stesso nome anche per il futuro, mentre per quanto riguarda la prossima berlina elettrica, ancora non abbiamo notizie sulla denominazione scelta.

In ogni caso, la Stelvio elettrica punterà su due caratteristiche fondamentale per i clienti, l’usabilità e la praticità. Lo stile molto probabilmente sarà molto simile a quello dell’attuale Stelvio che troviamo a listino.

La grande novità Alfa Romeo di oggi

E se da una parte i programmi futuri non vedono altro che motorizzazione elettriche, dall’altro oggi il brand di Arese non si lascia certo sfuggire l’occasione per presentare una nuovissima serie speciale volta a celebrare i motori sportivi più potenti e performanti della sua gamma.

È appena nata infatti l’edizione limitata Quadrifoglio 100° Anniversario per Giulia e Stelvio, che festeggia il grande traguardo raggiunto dalla Casa. Il mito del Quadrifoglio per Alfa Romeo spegne infatti 100 candeline, nato nel lontano 15 marzo 1923.

La nuova serie speciale presenta tante novità, tra cui badge celebrativi, esclusive caratterizzazioni e molta tecnologia grazie ai nuovi proiettori a matrice full LED adattivi e al nuovo quadro strumenti digitale impreziosito dallo storico design “a cannocchiale”. Il Quadrifoglio torna nelle terre natie per festeggiare questo traguardo fondamentale: la Sicilia, infatti, è lo sfondo scelto da Alfa Romeo per uno shooting celebrativo che, oltre a raccontare la tradizione, enfatizza la “Grande Bellezza” italiana e il “Made in Italy”.