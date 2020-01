In arrivo la nuova Hyundai i10, la citycar per l’Europa

editato in: da

Salone di Francoforte: ecco la nuova Hyundai i10

Secondo quanto ha dichiarato Hyundai, è iniziata la produzione della nuova i10 presso la sede dell’azienda Hyundai Assan Otomotiv Sanayi a Izmit, in Turchia. C’è in programma un porte aperte nei giorni 25 e 26 gennaio 2020 presso tutti gli showroom del brand in Italia.

In questo modo tutti i clienti potranno conoscere e provare la nuova citycar per l’Europa. Si tratta di una compatta che è stata creata per rispondere alle esigenze del mercato del Vecchio Continente, ha un design giovane e dinamico, sistemi di connettività di ultima generazione e ai vertici della categoria, oltre a nuovi dispositivi di sicurezza, tra i migliori. Hyundai vuole offrire ai suoi clienti le migliori funzionalità che possono essere inserite su vetture di queste dimensioni.

Secondo Hyundai anche una piccola citycar come la nuova i10 può pensare in grande, per questo il nuovo motto che accompagna al lancio della vettura è ‘Go Big’. Il Vice Presidente Marketing e Prodotto di Hyundai Motor Europa Andreas-Christoph Hofmann ha dichiarato: “I nostri clienti hanno parlato, e noi li abbiamo ascoltati. Con la Nuova i10, stiamo offrendo il miglior pacchetto di connettività e sicurezza del segmento delle citycar, e un design ancora più caratteristico e dinamico. Tutto senza compromettere spazio e praticità, a un prezzo accessibile. Queste peculiarità rendono la nuova i10 la scelta migliore per i clienti che vogliono comprare una citycar. Inoltre, producendo questo modello in Europa e per l’Europa, Hyundai sta dimostrando ancora una volta il proprio impegno nei confronti del mercato del continente”.

La nuova Hyundai i10 viene definita dalla Casa stessa come l’ultima generazione di citycar del brand. Il modello è più grande e spazioso e presenta un design completamente rivisitato e più elegante. Il look è più ampio e sportivo rispetto alla generazione precedente dell’auto. Il bagagliaio è tra i più capienti del segmento, con 252 litri di volume. Tra i nuovi sistemi di connettività ci sono l’inedito Bluelink e l’integrazione con Android Auto e Apple CarPlay, tutto integrato nello schermo touch a colori da otto pollici. Nel pacchetto di sicurezza avanzato vi sono tecnologie avanzate e differenti sistemi di guida assistita, oltre a SmartSense, il nuovo pacchetto della Casa.