In arrivo una nuova berlina elettrica Volkswagen

È tutto pronto, lunedì 17 aprile Volkswagen presenterà al pubblico la sua nuova berlina elettrica ID.7, siamo agli sgoccioli, può finalmente iniziare il conto alla rovescia. E per questo il marchio ha deciso di darci ulteriori dettagli sulla trazione, sull’assetto e sulle caratteristiche di comfort della berlina progettata per la guida a lunga distanza.

La nuova ID.7, di cui avevamo già visto le anticipazioni nelle scorse settimane, valorizzerà la classe medio-alta in Europa, Cina e Nord America. Volkswagen ha intenzione di aumentare la quota dei suoi modelli elettrici all’80% in Europa entro il 2030. La nuova ID.7 rappresenta un’importante pietra miliare su questo percorso, visto che il suo lancio in Europa è previsto entro la fine del 2023.

ID.7: i test drive

La nuova berlina elettrica ID.7 al momento è ancora camuffata, come la vediamo nelle immagini, ed è in fase di test drive finale ad Alicante, in Spagna. Il nuovo modello elettrico per la guida a lunga distanza mostra i suoi punti di forza sulle strade tortuose e montuose della regione. Kai Grünitz, membro del consiglio di amministrazione responsabile per lo sviluppo, spiega: “Con l’ID.7 abbiamo sfruttato ulteriormente il potenziale della MEB. Abbiamo anche utilizzato un nuovo motore elettrico più potente ed efficiente. Inoltre, abbiamo migliorato la qualità di controllo dell’autotelaio e siamo stati così in grado di aumentare ulteriormente il comfort di guida. La combinazione di un sistema di trasmissione superiore, un assetto confortevole e una lunga autonomia rendono la ID.7 la limousine perfetta per i viaggi a lunga distanza”.

Motore e piattaforma MEB

Inizia il conto alla rovescia, tra solo 4 giorni Volkswagen ha infatti intenzione di svelare per la prima volta al pubblico, in anteprima mondiale, la sua nuova berlina di cui va già parecchio fiera. La nuova ID.7 è l’elettrica che verrà lanciata sul mercato entro la fine del 2023 e che si mostra con la sua maggiore potenza ed efficienza, risultato ottenuto grazie al motore elettrico di nuova concezione.

Si tratta tra l’altro del primo modello basato sulla piattaforma MEB (modular electric drive) dotata di un motore Volkswagen di nuova concezione e altamente efficiente. In particolare, quello che equipaggerà la nuova ID.7, è il motore elettrico più potente e con la coppia più elevata di un modello della linea Volkswagen ID. visto fino ad ora. Il propulsore con la denominazione interna APP550 è stato sviluppato da Volkswagen Group Components a Kassel e viene prodotto anche lì.

La trazione elettrica di Volkswagen ID.7

La berlina di Volkswagen pronta al debutto offre una nuova trazione elettrica, che la Casa ha ottimizzato soprattutto in termini di consumo energetico: a seconda delle dimensioni della batteria, sono previste percorrenze WLTP fino a 700 chilometri e capacità di ricarica fino a 200 kW. La nuova ID.7 sottolinea quindi la sua idoneità a lunghe distanze, in particolare per i conducenti frequenti e i clienti di flotte.

Per quanto riguarda gli equipaggiamenti di serie, possiamo dire che l’auto offrirà ai suoi clienti un elevato livello di comfort e uno sterzo preciso. Il controllo adattivo del telaio e delle sospensioni (DCC) e il sistema di gestione della dinamica di guida per i viaggi a lunga distanza sono stati sostanzialmente migliorati. Grazie alle opzioni di selezione della modalità di guida, l’auto può offrire un’ampia gamma tra comfort e sportività. Insieme allo sterzo progressivo, i sistemi assicurano un comportamento di guida preciso e la massima stabilità. Queste tecnologie sono state messe alla prova anche durante i test drive in Spagna.

Gli interni dell’elettrica ID.7

Come avevamo già anticipato, gli interni dell’auto saranno estremamente spaziosi, oltre che di elevata qualità, in grado di offrire parecchio spazio sia per il conducente e i passeggeri dei sedili anteriori che per chi si accomoda su quelli posteriori.

Il cockpit è stato completamente ridisegnato e le dimensioni dei vari comandi e strumenti tradizionali sono state notevolmente ridotte. Tutte le informazioni e gli avvisi per l’utente vengono visualizzati dietro il volante. Il conducente riceve altre informazioni importanti tramite l’head-up display con realtà aumentata. Il cuore del concetto di visualizzazione e comando è il display del sistema Infotainment, di serie sulla ID.7: con una diagonale di 38 centimetri (15 pollici), il suo concept operativo è stato radicalmente riprogettato. Ad esempio, sulla base del feedback dei clienti, il funzionamento del climatizzatore è stato integrato in modo permanente al livello superiore e altri elementi sono cambiati in base alle esigenze degli utenti. Ci sono differenti pulsanti liberamente configurabili.

E che dire dei sedili della nuova ID.7? I noti ergoActive di Volkswagen li ritroviamo anche nella nuova berlina elettrica di ultima generazione, progettati per aiutare il rilassamento della colonna vertebrale e dare sollievo agli occupanti, insieme alla tecnologia Climatronic e al nuovo sistema di massaggio, aumentano notevolmente il comfort a bordo.

Volkswagen ha sviluppato una nuova generazione di sedili per il guidatore e il passeggero anteriore che, a seconda della versione, offrono fino a 14 differenti possibilità di regolazione elettrica. Oltre al sedile adattivo Climatronic, come abbiamo anticipato, hanno anche una funzione di massaggio completamente inedita.

E non è tutto: perché i sedili presentano delle impostazioni individuali, per cui il guidatore e il passeggero anteriore hanno anche la possibilità di attivare in alternativa una modalità automatica per il clima del sedile; ci sono dei sensibili sensori di temperatura e umidità in grado di rilevare il fabbisogno di raffreddamento e/o riscaldamento e di regolare il clima di conseguenza. La funzione di massaggio di nuova concezione dei sedili ergoActive Premium opzionali anteriori offre un livello di comfort particolarmente elevato. Sembra quasi fantascienza, ma le auto si ultimissima generazione in questo senso sono davvero eccezionali. In particolare, per il segmento di riferimento, i nuovi sedili della ID.7 definiscono uno standard che prima era visto e conosciuto solo per le vetture di lusso.

La nuova berlina elettrica ID.7 porta la gamma ID. della Casa a un nuovo livello. Con il suo concetto di prodotto di alta qualità, sottolinea la sua posizione di modello elettrico di punta della famiglia. Oltre a lunghe percorrenze e una guida agile, offre anche un elevato livello di comfort di viaggio grazie a tutte le caratteristiche di altissimo livello, dentro e fuori. Con tecnologie innovative e un aspetto di qualità molto elevata, la nuova ID.7 si posiziona chiaramente come una sorta di limousine elettrica per i viaggi a lunga distanza nella classe medio-alta.