In arrivo la nuova belva estrema di BMW

Fonte: Ufficio Stampa BMW In arrivo la nuova BMW M3 CS

BMW M GmbH continuerà a concentrarsi sui modelli in edizione speciale di grande fascino nella sua gamma di prodotti del 2023. E a questo proposito ci presenta la sua ultima creatura, la BMW M3 CS, modello che aumenta ancor più il fascino da corsa che contraddistingue i modelli ad alte prestazioni dell’azienda per il segmento dei veicoli premium di medie dimensioni.

L’auto vanta una costruzione intelligente e leggera, per la quale sono state utilizzate molte componenti in fibra di carbonio (CFRP); questa caratteristica, insieme alla maggiore potenza del motore, all’assetto del telaio su misura, al design esclusivo per offrire un’esperienza esaltante in pista, si combinano alla funzionalità ed efficienza nell’uso quotidiano della BMW M3 berlina.

Il motore della nuova BMW M3 CS

La nuova belva di BMW ha così un carattere tutto suo: la capacità di offrire un feeling M puro che emoziona e coinvolge a ogni chilometro, sia su strada che in pista.

La propulsione abbina un motore sei cilindri in linea da 405 kW/550 CV a un cambio M Steptronic a otto rapporti e al sistema di trazione integrale intelligente M xDrive. Questi elementi si combinano e spingono l’auto da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi.

Più potenza, meno peso: altissime prestazioni

La formula più potenza/meno peso dona alla nuova BMW M3 CS prestazioni più che convincenti, che derivano da una versione appositamente potenziata del motore sei cilindri in linea ad alta velocità con tecnologia M TwinPower Turbo sviluppato per i modelli BMW M3 e BMW M4.

Il notevole potenziale dell’unità ha permesso un aumento della potenza di picco di 30 kW/40 CV rispetto alla BMW M3 Competition Sedan con M xDrive, con un risultato di 405 kW/550 CV.

La coppia motrice sprigionata dal motore della nuova BMW M3 CS viene trasmessa da un cambio M Steptronic a otto rapporti con Drivelogic, azionato tramite lo specifico selettore M sulla console centrale o le palette in fibra di carbonio del cambio sul volante. Il guidatore può usare il pulsante Drivelogic integrato nella leva del cambio per modificare le caratteristiche del cambio, con la possibilità di scegliere tra impostazioni orientate al comfort, sportive e ottimizzate per la pista.

La nuova BMW M3 CS, come abbiamo detto, impiega solo 3,4 secondi per passare da 0 a 100 km/h e 11,1 secondi per raggiungere i 200 km/h da ferma. L’auto è dotata di serie dell’M Driver’s Package e ha una velocità massima limitata elettronicamente di 302 km/h.

Fonte: Ufficio Stampa BMW

Caratteristiche di design esclusive

La nuova BMW M3 CS annuncia immediatamente il suo carattere tagliente con una serie di dettagli di design specifici. La vernice Frozen Solid White metallizzata disponibile per gli esterni è un’esclusiva dell’ultimo modello in edizione speciale di BMW M GmbH. Le superfici in fibra di carbonio a vista del tetto, le due rientranze cesellate nel cofano, lo splitter anteriore, le prese d’aria anteriori, le calotte degli specchietti retrovisori esterni M, lo spoiler posteriore e la grembialatura posteriore si combinano con le minigonne laterali nere e le branchie M per creare un contrasto straordinario con la nuova verniciatura. Come colori esterni alternativi sono disponibili le tinte Signal Green, Brooklyn Grey metallizzato e Sapphire Black metallizzato.

Sul frontale troviamo una griglia a doppio rene BMW senza cornice; le caratteristiche identificative di questo modello comprendono le linee di contorno rosse e il badge “M3 CS” sulla parte superiore delle due barre orizzontali della griglia.

I fari BMW Laserlight, di serie, aggiungono un’altra nota suggestiva al frontale della nuova BMW M3 CS.

Fonte: Ufficio Stampa BMW

Gli interni

L’abitacolo è quello tipico di un’auto sportiva, progettato per favorire piacere di guida e massime prestazioni, unito a tecnologie digitali avanzate e a elementi di design esclusivi. Per il guidatore e il passeggero anteriore sono stati inseriti sedili M in carbonio in un design unico per il modello, totalmente elettrici e riscaldati, dotati di poggiatesta integrati e di un badge del modello illuminato.

La nuova BMW M3 CS sarà costruita in serie limitata presso lo stabilimento del BMW Group di Monaco a partire da marzo 2023 e il lancio partirà nello stesso mese. Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Giappone saranno le regioni di vendita più importanti per il nuovo modello in edizione speciale.