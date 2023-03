In arrivo anche in Europa l’icona americana senza tempo

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Ford Il nuovo Ford Bronco sbarca in Europa

Ford annuncia l’arrivo di Bronco anche in alcuni mercati europei, per la prima volta. Nel nostro continente verrà offerto in un numero limitato di esemplari e sarà disponibile nelle varianti Outer Banks e Badlands, entrambe alimentate da un motore Ford EcoBoost V6 da 2,7 litri in grado di erogare la potenza di 335 CV e 563 Nm di coppia.

Il Bronco si guadagna l’appellativo di “G.O.A.T” (Goes Over Any Type of Terrain – capace di affrontare ogni tipo di terreno), e questo è possibile grazie a un sofisticato sistema di trazione integrale, disponibile in modalità di marcia normale o ridotta e a tecnologie innovative, tra cui il Trail Control e fino a sette modalità di guida differenti.

Il Ford Bronco è un fuoristrada eccezionale, pensato fin dall’inizio per affrontare ogni tipo di avventura; molto versatile, offre di serie caratteristiche uniche, come porte rimovibili con possibilità di stivaggio a bordo, punti di fissaggio integrati progettati appositamente per gli accessori da viaggio e materiali ultraresistenti e facili da pulire quando “il gioco si fa duro” e si affrontano percorsi particolarmente difficili e fangosi.

Il design resta quello inconfondibile di Bronco che tutti conosciamo, sia all’interno che all’esterno, e prende ispirazione infatti dall’iconico Ford Bronco del 1966, con lo stesso aspetto robusto e la capacità di resistenza dei modelli della serie F, best seller nel mercato statunitense, nonché l’anima ad alte prestazioni di Mustang: l’insieme di questi elementi distintivi danno vita a un fuoristrada dallo stile unico e autentico, pronto ad affrontare ogni tipo di avventura.

In Europa sarà disponibile per la nuova clientela un numero limitato di Ford Bronco First Edition, in particolare nelle versioni Outer Banks o Badlands, ognuna delle quali aggiungerà dettagli esterni unici, un badge interno con il numero di costruzione e una gamma di accessori disponibili, tra cui coprisedili in neoprene, borse portaoggetti e un parasole da tetto in rete, a seconda della versione.

Jon Williams, General Manager di Ford Blue Europe, ha dichiarato: “Il Bronco è un simbolo dello spirito di avventura di Ford e, combinando le più recenti tecnologie di trasmissione con un design affascinante e iconico, è in grado di portare la passione per l’avventura a un livello superiore. Dopo 25 anni di assenza, l’America ha accolto il ritorno del Bronco con più entusiasmo e affetto di quanto avremmo mai potuto immaginare. Ora è il turno degli appassionati europei vivere il Bronco spirit”.

Bronco in Europa: che la nuova avventura abbia inizio

Il team di progettazione del nuovo Ford Bronco, che per la prima volta arriverà in Europa, ispirato alla funzionalità, al divertimento e al senso di libertà offerti dalla versione originale, partendo da un foglio bianco ha iniziato a progettare questo nuovo fuoristrada facendo una scansione digitale a grandezza naturale del modello di prima generazione. Questo ha permesso al team di garantire che le proporzioni possenti e la forma iconica del Bronco rimanessero elementi chiave del nuovo design. Sbalzi corti, linee decise e dettagli audaci e funzionali rendono questo nuovo mezzo off-road davvero inconfondibile, oltre a contribuire alle sue eccezionali capacità in fuoristrada.

Il frontale del nuovo Ford Bronco è caratterizzato dalla tipica griglia a tutta larghezza, che già conosciamo, dai fari circolari e dalle vistose scritte che donano all’auto un look davvero unico. I pannelli della carrozzeria squadrati sono progettati per rendere più visibili gli angoli esterni del mezzo e avere sotto controllo tutti gli ingombri anche nelle situazioni più impegnative e difficili, durante i percorsi off-road.

Resistente e pronto a tutto: questo è Ford Bronco

Quelle di Ford Bronco sono delle capacità off-road indiscutibili da ogni punto di vista, e hanno consentito al primo Bronco di guadagnarsi l’originale l’appellativo di G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain). Fedele alle sue origini, anche la nuova generazione offre prestazioni eccezionali nelle condizioni più difficili.

Il motore scelto per il fuoristrada che ha fatto la storia è un’unità a benzina EcoBoost V6 da 2,7 litri, con doppia sovralimentazione e iniezione diretta, in grado di sprigionare l’eccezionale potenza di 335 cavalli e 563 Nm di coppia, che consentono al Bronco di raggiungere le massime prestazioni senza alcuno sforzo.

Fonte: Ufficio Stampa Ford

I cilindri in ghisa a grafite compatta, presentano una maggiore resistenza e rigidità rispetto alle fusioni in ferro tradizionali, senza alcun aumento di peso, mentre caratteristiche come la valvola wastegate ad azionamento elettronico e il sistema di ricircolo dei gas di scarico ad alta pressione migliorano la potenza e l’efficienza dei consumi del fuoristrada di nuova generazione.

Il cambio automatico a 10 rapporti è di serie, per una guida fluida e ottimizzata in termini di coppia sia su strada sia in off-road. Un rapporto di trasmissione massimo di 64,33:1 in modalità di marcia ridotta, consente al nuovo Ford Bronco di viaggiare a 6 km/h con il motore a 2.400 giri/min, garantendo un controllo preciso a bassa velocità e riducendo la probabilità di stallo in situazioni difficili.

La tecnologia a bordo

Anche sul nuovo Ford Bronco sono state progettate le tecnologie di guida intelligenti, create per rendere fruibili le capacità del fuoristrada sia agli avventurieri alle prime armi sia ai più esperti appassionati dell’off-road.

L’essenza della sua capacità di andare ovunque è racchiusa nel Terrain Management System, sistema di gestione della trazione che permette al conducente di selezionare facilmente la modalità di guida in base alle condizioni del terreno.

Oltre alle modalità stradali come Normal, Eco, Sport e Slippery, le modalità “G.O.A.T.” dedicate all’off-road includono Mud/Ruts, Sand e una modalità Baja ispirata alle corse, per Bronco Badlands. Ciascuna ottimizza l’acceleratore, i momenti di cambio di marcia e la risposta dello sterzo per adattarsi all’ambiente circostante.

Un sistema di telecamere a 360 gradi con visuale off-road di serie si attiva automaticamente quando si utilizzano le modalità di guida off-road e inquadra le ruote che non sarebbero altrimenti visibili, aumentando la sicurezza durante le sfide più tecniche per il conducente all’avventura, come a esempio scalare una roccia.

Ford Bronco è una vera e propria icona

Il mitico fuoristrada Ford Bronco, diventato negli anni un’icona, fu introdotto negli Stati Uniti nel 1966 e nacque dai robusti veicoli militari costruiti dalla Casa e dallo spirito ad alte prestazioni della Mustang, per offrire il meglio di entrambi i mondi: un robusto veicolo 4×4 sportivo e divertente da guidare, che contribuì a lanciare un nuovo segmento di veicoli fuoristrada dedicato agli amanti dell’avventura. Oggi per la prima volta arriverà anche n Europa.