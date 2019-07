Arrivano sul mercato i suv Maserati più potenti di sempre

editato in: da

Maserati Levante GTS e Trofeo: i Suv più potenti di sempre

Maserati Levante è il suv ultra potente della Casa che oggi è pronto ad entrare sul mercato italiano con due nuove versioni.

Avevamo visto la presentazione della Trofeo Launch Edition al Salone di Ginevra lo scorso mese di marzo, la serie limitata che oggi è disponibile anche per tutti gli interessati clienti italiani. Il suv Maserati Levante è uno dei più potenti che sia mai stato realizzato, con un motore V8 Twin Turbo ultra prestante e benzina da 3.8 litri, in grado di raggiungere la velocità massima di 300 km/h e di sprigionare l’eccezionale potenza di 580 cavalli. Oltretutto l’auto è dotata della nuova modalità di guida Corsa, con funzione Launch Control, che offre al conducente un’esperienza autentica di guida, tipica per i mezzi del Tridente, e prestazioni emozionanti, da pelle d’oca. Contribuisce a donare queste sensazioni anche il sistema Integrated Vehicle Control inserito sul suv.

Per quanto riguarda l’estetica del nuovo suv Maserati Levante sono stati inseriti nuovi cerchi da 21’’ forgiati in alluminio, lamine verticali della calandra, spoiler posteriore e minigonne, nuove prese d’aria sul cofano in alluminio, tutti elementi che, insieme al Logo Trofeo, rendono il suv Maserati più potente di sempre immediatamente riconoscibile.

La versione limitata Trofeo Launch Edition di cui abbiamo parlato verrà distribuita in sole 50 unità per l’Europa in tre colori unici per la livrea: Giallo Modenese, Rosso Magma e Blu Emozione Matte. Nell’abitacolo vediamo sedili sportivi in pelle naturale Pieno Fiore neri con cuciture rosse, blu o gialle a contrasto. Sull’auto è presente anche il nuovo rivestimento interno in fibra di carbonio opaco.

Per quanto riguarda invece la versione Maserati Levante GTS, notiamo un’estetica che integra perfettamente le prestazioni e l’anima Gran Turismo della Casa del Tridente. Il motore inserito sul suv è sempre un potente V8 Twin Turbo benzina da 3.8 litri, la potenza è però di 530 cavalli, con una velocità massima raggiungibile di 291 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4.3 secondi. Dal punto di vista del design vediamo un restyling elegante che mostra una nuova fascia anteriore inferiore e un paraurti posteriore rivisitato, per donare al suv un look sportivo e inconfondibile.

I nuovi suv Maserati Levante super potenti sono in vendita presso la rete di concessionari con prezzi che partono da 139.600 euro per la versione GTS, 160.100 per Maserati Levante Trofeo e 181.000 euro per la Launch Edition in serie limitata.