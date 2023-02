Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio: pronte al debutto

Il debutto delle nuove creature di Alfa Romeo

In Italia potremo ammirare Giulia e Stelvio il prossimo weekend (11-12 febbraio 2023), in occasione del Porte Aperte dedicato alla nuova Tonale Plug-in Hybrid Q4, di cui abbiamo già parlato. Tutto è pronto, quindi, per accogliere gli appassionati che vorranno scoprire l’evoluzione di due modelli di successo che, solo lo scorso anno, hanno totalizzato circa 10.000 immatricolazioni in Italia, nonostante un mercato sempre più competitivo.

Non è tutto perché – per il quarto anno consecutivo – il SUV Stelvio è leader nel suo segmento (D-SUV), con una quota di oltre il 16%, che sale a circa il 20% nel comparto Premium, mentre Giulia si conferma leader tra le berline non ibride del segmento D.

Rinnovato il frontale

Cambia lo sguardo di Giulia e Stelvio, risalta un inedito trattamento delle griglie anteriore, dove c’è il logo, e quelle inferiori destinate alle due principali prese d’aria. I gruppi ottici anteriori rappresentano la principale novità del frontale: da oggi, infatti, su entrambi i modelli debutta la fanaleria 3+3, con nuovi fari Full-LED Matrix adattivi, che crea un forte family feeling con Tonale e, al tempo stesso, ricorda un rinomato stilema del marchio italiano, introdotto dalle iconiche Alfa Romeo SZ Zagato e il concept Alfa Romeo Proteo.

Alfa Romeo introduce inoltre due inedite tecnologie sofisticate: l’Adaptive Front Lighting System, che fornisce una regolazione continua dei fari anabbaglianti in base alla velocità e alle condizioni di guida, e la Glare-Free High Beam Segmented Technology che, in scarse condizioni di luminosità, rileva automaticamente il traffico frontale e/o nel senso opposto per evitare l'abbagliamento delle altre auto.

Le auto sono dotate del dispositivo Welcome and Goodbye, che si attiva quando il guidatore chiude o apre l'auto. Elementi che insieme garantiscono maggiore efficienza - in termini di durata e risparmio energetico - e maggiore sicurezza, grazie al minore affaticamento degli occhi e un migliore comfort di guida.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Il nuovo quadro strumenti digitale

Giulia e Stelvio vantano la tecnologia più avanzata, che garantisce un’esperienza connessa e confortevole, mantenendo il piacere di guida tipico di un’Alfa Romeo. La novità più importante è al centro del quadro strumenti: il nuovo schermo TFT da 12,3” - totalmente digitale - da cui accedere a tutte le informazioni sull’auto e ai parametri relativi alle tecnologie di guida autonoma.

Non è tutto, perché il cluster può essere riconfigurato attraverso tre layout: Evolved, rappresenta la visione progettuale delle Alfa Romeo del futuro valorizzando l’area centrale dello schermo, Relax, con un focus specifico sul comfort, libero da dettagliate informazioni e senza i due quadranti, e infine Heritage, si ispira ai modelli iconici del brand degli anni 60 e 70.

Tecnologia NFT e connettività

Le nuove Giulia e Stelvio sono equipaggiate con un’interfaccia HMI (Human Machine Interface) fluida e intuitiva. Il sistema infotainment garantisce contenuti, funzionalità e la piattaforma Alfa Connect Services, che propone un’ampia serie di servizi utili per la sicurezza e il comfort ed è concepito per offrire aggiornamenti Over The Air.

Anche sulle nuove Giulia e Stelvio sarà presto disponibile la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token), un’esclusiva mondiale nel panorama automotive che il brand globale italiano ha lanciato prima su Tonale e che renderà disponibile sull’intera gamma.

Di cosa si tratta? Si basa sul concetto di blockchain card, un registro digitale secretato e non modificabile sul quale vengono riportate le principali informazioni sulla singola vettura. Una feature off-board distintiva, di immediato utilizzo e sostenibile, che sottolinea il carattere innovativo di Alfa Romeo. Basandosi sulla selezione del cliente, l’NFT genera una certificazione in cui vengono riportati i dati sulla vita dell’auto, che può essere usata come garanzia del buon mantenimento del mezzo, supportandone di conseguenza il valore residuo. Dunque, la certificazione NFT rappresenta, sul mercato dell’usato, un’ulteriore fonte di credibilità.

Miglior dinamica di guida del segmento

Best in class nei rispettivi segmenti per la dinamica di guida, che regala al conducente un’esperienza di guida viscerale e all’insegna del più autentico spirito Alfa Romeo. Da questa “formula magica” esce la vera essenza di pura sportività dei modelli del Biscione di ieri e di oggi, che sta evolvendo - a partire da Tonale - simbolo della metamorfosi del brand - per ridefinire la sportività del XXI secolo, in perfetta sintonia con una mobilità sempre più sostenibile.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

La nuova logica di gamma per Stelvio e Giulia

Con Tonale Alfa Romeo ha introdotto una nuova logica di gamma, che rende ancora più semplice la configurazione da parte del cliente. Gli allestimenti disponibili sono in tutto quattro: Super è la versione d’ingresso all’esperienza unica Alfa Romeo, ancora più esclusiva con l’allestimento Sprint, che include numerosi optional dalla connotazione sportiva. Ai vertici della gamma troviamo l’allestimento Ti, che esalta le doti di eleganza e il carattere distintivo dei due modelli iconici, e il trim Veloce, per raggiungere il massimo in termini di performance e sportività.

Non dimentichiamo che queste denominazioni - Super, Sprint, Ti e Veloce - affondano le loro radici nella tradizione Alfa Romeo. Quattro differenti allestimenti distintivi ma tutti in grado di rispondere all’esigenza di un cliente alla ricerca di una vera e propria simbiosi con la propria auto. Le Nuove Giulia e Stelvio saranno disponibili nelle versioni diesel da 160 CV a trazione posteriore insieme alle potenti motorizzazioni benzina da 280 CV e diesel da 210 CV a trazione integrale.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

La serie speciale Competizione

Concludiamo l’articolo parlando di questa versione speciale, che non poteva mancare in gamma. Per celebrare il debutto delle Nuove Giulia e Stelvio, Alfa Romeo ha deciso infatti di presentare la variante Competizione, un autentico concentrato di stile e tecnologia che soddisferà l’appassionata tribe Alfa Romeo, che ormai conosciamo benissimo.

Questa nuova serie speciale è stata creata partendo dalla Veloce, è disponibile con tutte le motorizzazioni; l’edizione di lancio è la versione top di gamma, che si caratterizza per l’esclusivo colore grigio opaco Moon Light, a contrasto con il rosso delle pinze dei freni. Una connotazione estetica fortemente sportiva che sulla Nuova Stelvio viene accentuata dagli cerchi in lega da 21”.

Nell’abitacolo troviamo l’impianto audio Harman /Kardon e la plancia e i sedili rivestiti in pelle pregiata nera con cuciture rosse, i vetri privacy e il badge Competizione sulla fiancata e sul poggiatesta anteriore. Sulla Competizione sono di serie il sistema esclusivo Alfa Active Suspension e la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token). La Competizione è la massima espressione, in termini di stile performance e tecnologia, dell’essenza Alfa Romeo. Il listino prezzi della nuova Giulia parte da 47.050 euro, di Stelvio da 53.150 euro.