Arriva la versione plug-in hybrid del SUV di successo

Fonte: Ufficio Stampa Peugeot Nuova versione plug-in hybrid per Peugeot 3008

Conosciamo tutti il SUV di successo della Casa del Leone, Peugeot 3008, che sin dal momento del lancio sul mercato ha ottenuto un gran consenso dalla platea di clienti interessati.

Oggi Peugeot ha deciso di ampliare la sua gamma, e di conseguenza anche il numero di potenziali clienti, aggiungendo a listino una nuova versione dotata di motorizzazione plug-in hybrid da 180 cavalli.

La nuova variante dello sport utility di grande successo è disponibile in due diversi allestimenti, che si affiancano alle altre motorizzazioni plug-in hybrid già presenti a listino, quella da 225 CV a trazione anteriore e quella ancora più potente, da 300 cavalli, dotata di trazione integrale. L’auto è già ordinabile in Italia e ha un prezzo di listino che parte da 47.200 euro.

Il processo di elettrificazione di Peugeot

L’intera gamma del SUV di successo 3008 è dotata di cambio automatico EAT8 e oggi vede l’arrivo del nuovo selettore cambio a impulsi e-toggle.

Il processo di elettrificazione della gamma del Leone procede spedito in questo 2023, dove il 100% dei modelli saranno disponibili anche nella loro versione elettrificata. Un grande esempio di questa strategia è proprio il SUV 3008, che entra a listino nella sua nuova versione plug-in hybrid.

Ricordiamo che il 3008 è uno degli sport utility tra i più apprezzati sin dal debutto, oltre a essere il primo SUV della storia a essere eletto Auto dell’Anno.

Il powertrain del nuovo Pegeuot 3008 hybrid

Il nuovo 3008 hybrid 180 è dotato di un powertrain che combina un motore termico a benzina da 1.6 litri e 150 cavalli, a un’unità elettrica da 110, il tutto per una potenza totale di 180 CV. È in grado di offrire un ottimo dinamismo al SUV del Leone, testimoniato dal tempo ottimo di soli 8,7 secondi che servono all’auto per scattare da zero a 100 km/h e dalla velocità massima raggiungibile di 215 km/h.

L’auto è dotata di una batteria agli ioni di litio da 13,2 kWh, che le consente di viaggiare in modalità 100% elettrica fino a 60 chilometri; il nuovo Peugeot 3008 hybrid può comodamente essere ricaricato nel box di casa durante la notte (servono circa 7,5 ore) o presso le colonnine pubbliche o le wallbox in sole 2 ore, sfruttando il caricatore di bordo (OBC) opzionale da 7,4 kW.

Come abbiamo detto, la versione del SUV con la nuova motorizzazione è già ordinabile ed è disponibile in due allestimenti, Active Pack e Allure Pack. Il prezzo di listino delle due varianti è rispettivamente di 47.200 e 49.200 euro chiavi in mano, esattamente 1.500 euro in meno della versione da 225 CV.

Fonte: Ufficio Stampa Peugeot

Insieme all’arrivo di questa nuova versione del SUV Peugeot 3008, tutta la gamma – dotata di cambio automatico EAT8 – vede l’arrivo del nuovo selettore cambio a impulsi e-toggle, lo stesso che troviamo già su altre due vetture di successo della Casa del Leone, la 308 e la Nuova 408. Si tratta in particolare di un’evoluzione tecnologica importante, che libera spazio sulla console centrale e rende ancor più immediata la gestione del selettore.

Peugeot 3008 da tempo ha conquistato il titolo di leader nel mercato degli sport utility compatti ed è anche il primo SUV della storia ad aver vinto il premio di Auto dell’Anno. I clienti apprezzano da sempre il suo stile, distintivo al primo sguardo, e il frontale dominato dai fari LED impreziositi dalla firma ad artiglio, di serie su tutta la gamma e diventata il tratto distintivo di tutte le auto Peugeot di ultima generazione.