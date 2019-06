Arriva il primo full electric di Fiat Professional: Ducato elettrico

editato in: da

Fiat Ducato è leader in Europa per il quinto anno consecutivo e oggi si rinnova di contenuti e di tecnologie.

È il modello di punta del mondo dei veicoli professionali e primo per le vendite in ben 12 Paesi nel mondo, si tratta infatti del best seller della Casa nel suo segmento e oggi mostra nuovi contenuti e tecnologie all’avanguardia per migliorare la sua già ottima posizione sul mercato. L’obiettivo infatti è consolidare la sua leadership oltre ovviamente a cercare di offrire il meglio a tutti gli utilizzatori di questo mezzo che hanno prevalentemente esigenze di carattere professionale.

Fiat Ducato Model Year 2020, ordinabile in tutte le concessionarie Fiat Professional e Fiat, monta per la prima volta i motori Euro 6D a gasolio e a metano, in grado di garantire potenze di 120 e 180 cavalli. Propulsioni ecologiche e ancora più performanti, in questo modo quindi non solo l’ambiente ne trae vantaggio ma anche le prestazioni e i consumi.

La dotazione del nuovo Ducato comprende ECOpack che garantisce risparmio energetico e di carburante, grazie all’alternatore intelligente, alla modalità Eco, a Start&Stop e alla pompa di alimentazione a controllo elettronico, tutto va a vantaggio del Total Cost of Ownership. Il nuovo veicolo elettrico di Fiat Professional presenta per la prima volta in assoluto il cambio automatico 9Speed, best-in-class in termini di peso nel settore e permette un utilizzo ottimizzato della coppia motrice e una guida molto piacevole. La coppia, sulla versione da 180 cavalli arriva alla quota record di 450 Nm.

La nuova versione di Ducato Model Year 2020 è la migliore di sempre anche per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida che la Casa ha deciso di inserire. Vediamo infatti il nuovo Blind spot assist per monitorare anche gli angoli ciechi, Rear cross path detection per individuare veicoli in avvicinamento laterale, Full brake control, un ausilio alla frenata di emergenza. Infotainment con il nuovo 7″ touchscreen by Mopar con l’integrazione di Apple CarPlay e la compatibilità con Android AutoTM.

La più entusiasmante novità in termini di motorizzazione invece è lei: da quest’anno sarà pre-ordinabile anche il Ducato electric, si tratta del primo modello full electric di Fiat Professional, che il Gruppo FCA ha progettato e sviluppato con i più avanzati standard qualitativi.