Arriva dalla Polonia la nuova auto col design di Pininfarina

Fonte: Ufficio Stampa Izera Le nuove auto elettriche polacche di Izera disegnate da Pininfarina

Pininfarina è una delle più famose aziende italiane che operano nel settore automotive, attiva nel comparto delle carrozzerie per auto, fondata a Torino il 22 maggio 1930, vanta una storia quasi centenaria. Nella sua lunga carriera, Sergio Pininfarina ha firmato alcune tra le più conosciute vetture della storia per brand come Ferrari, Lancia, Alfa Romeo, Maserati, Peugeot.

Oggi Pininfarina è stata scelta per realizzare il design di tre auto elettriche del nuovo marchio polacco Izera: un SUV, una berlina e una station wagon che ElectroMobility Poland, proprietaria della Izera, ha intenzione di lanciare sul mercato nei prossimi anni.

Pininfarina collabora con ElectroMobility Poland

La rinomata Casa di design Pininfarina, con sede in Italia, firmerà i nuovi modelli del marchio polacco di auto elettriche Izera. I responsabili del design dell’auto per conto di EMP sono Tadeusz Jelec e Mariusz Bekas. La collaborazione prevede la progettazione completa di tre modelli: un SUV, una hatchback e una station wagon.

La collaborazione tra EMP e Pininfarina è stata annunciata durante un incontro tra le due società il 21 marzo 2023. Il coordinamento del lavoro di progettazione di Pininfarina per conto di EMP è responsabilità di Tadeusz Jelec e Mariusz Bekas, entrambi designer esperti con competenze internazionali. La collaborazione prevede la progettazione degli esterni, interni e HMI (Human Machine Interface) delle nuove tre auto elettriche, che saranno costruite sulla base della piattaforma SEA.

È stata annunciata anche la partnership tra Geely, proprietaria della tecnologia, ed EMP. “L’opportunità di lavorare con un partner così affermato ed esperto come Pininfarina, vantando competenze uniche, è un’altra pietra miliare importante sulla strada della produzione in serie di Izera. Come nuovo marchio, dobbiamo concentrarci sui nostri vantaggi in un mercato così competitivo, e il design senza tempo e accattivante sarà uno degli elementi distintivi di Izera”, ha commentato Łukasz Maliczenko, responsabile dello sviluppo del prodotto tecnico presso EMP.

Pininfarina disegna le nuove auto di Izera

“La collaborazione dei nostri designer esperti con il team Pininfarina – ha continuato Maliczenko – è una garanzia, Izera sarà modellata sui più elevati standard di settore”.

“Siamo entusiasti di questa partnership strategica a lungo termine con un importante stakeholder che rappresenta l’industria nazionale polacca. Lavorare con una nuova azienda altamente professionale facilita la creazione di un percorso di successo ed è coerente con un approccio molto familiare in Pininfarina, ovvero quello con le principali start-up. Possiamo affermare con orgoglio una perfetta sintonia tecnica e umana tra le nostre squadre, che si è creata fin dall’ inizio”, ha affermato Giuseppe Bonollo, SVP Sales & Marketing, Pininfarina.

Sicuramente la collaborazione con Pininfarina apre grandi opportunità per Izera, che sta guadagnando l’accesso alle competenze, al personale e alle strutture necessari per lo styling di Izera.

“Lo scopo della collaborazione è sfruttare il DNA stilistico che abbiamo messo in mostra durante la presentazione pubblica dei prototipi di Izera nel 2020 e aggiornare il linguaggio stilistico unico del marchio in modo che esso accolga con successo i parametri della piattaforma su cui saranno realizzati i veicoli. Sono convinto che la combinazione della nostra visione e l’esperienza internazionale e i talenti di Pininfarina daranno i loro frutti, sotto forma di vetture che saranno ampiamente apprezzate dai clienti europei”, ha spiegato Tadeusz Jelec.