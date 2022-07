Arriva l’atteso microcamper elettrico Xbus: i prezzi

Fonte: Ufficio Stampa ElectricBrands Xbus, presentato il prototipo del minicamper 100% elettrico che si guida a 16 anni

Il microcamper elettrico Xbus è il frutto di un progetto di crowdinvesting, sostenuto cioè in prima linea dagli stessi aspiranti acquirenti-investitori. Realizzato dalla start-up tedesca ElectricBrands, l’EV ultra compatto modulare uscirà dalle linee di produzione di Itzehoe già quest’anno, ed è finalmente possibile ordinarlo: sarà infatti distribuito in Italia a partire dal 2023.

“Made in Germany with Love” è il motto scelto per il veicolo 100% elettrico, che è omologato come quadriciclo pesante e quindi rientra tra i mezzi che si possono guidare a partire dai 16 anni.

Il microcamper che si guida a 16 anni

Dopo anni di sviluppo, il prototipo dell’Xbus – che fino a poco tempo fa si chiamava eBussy – è pronto per la strada: è l’inizio di una rivoluzione per il futuro dei veicoli elettrici, secondo Ralf Haller, fondatore della start-up ElectricBrands. “I tempi sono maturi per l’Xbus”, ha spiegato durante la presentazione in anteprima della versione camper, “abbiamo bisogno di auto intelligenti, versatili e sostenibili, che riescano a preservare la mobilità individuale e lo stile di vita di ognuno”.

La risposta ai problemi di traffico delle città europee, sostiene Haller, non può essere quella di ricorrere ad automobili sempre più grandi. Piuttosto, quel che dovremmo cercare in una vettura, oltre all’assenza di gas di scarico e altre emissioni tossiche, è “comfort, prezzo accettabile e velocità appropriata”.

È da questo concept che nasce l’Xbus, sviluppato nell’intento di creare uno dei veicoli leggeri più innovativi, versatili e divertenti in commercio nel mondo. Il risultato è un mezzo modulare universale che pesa meno di 600 chili ed è omologato in classe L7e, quella dei quadricicli pesanti – che si possono guidare a partire da 16 anni. Meno di quattro metri di lunghezza per 164 centimetri di larghezza, e capienza massima di tre passeggeri – fino a 1.000 chili di carico massimo, in alcuni modelli.

Design “universale”

L’Xbus ha un design che la Casa descrive in pochi e chiarissimi elementi: “faccia amichevole, superfici lisce e stile senza compromessi”. Il design del microcamper 100% elettrico è stato sviluppato da Yaroslav Yakovlev, che dopo aver studiato a San Pietroburgo e a Milano è approdato nel design automotive passando per nomi illustri come Ferrari, Yamaha Motors e, dal 2020, Subaru.

Quello dell’Xbus è un design nato per essere la base di partenza di un’intera gamma di EV di nuova generazione: una forma universale, capace di dare il giusto carattere alle diverse varianti proposte. La versione camper del veicolo leggero, che probabilmente conquisterà senza troppa fatica i desideri di chi ama le vacanze on the road, è soltanto una delle possibili opzioni d’uso dell’Xbus, che dispone al momento di otto moduli capaci di dar vita a un’infinita combinazione di configurazioni.

Grande attenzione è stata riposta nel design degli interni: “D’altro canto, la maggior parte del tempo guardi la tua auto da dentro”, spiega Yakovlev, “quindi tutto all’interno dell’auto dev’essere divertente da guardare, oltre che pratico”. L’estetica dell’Xbus è personalizzabile a vari livelli: oltre si diversi colori per la carrozzeria, sono disponibili numerose combinazioni per i pannelli – in tinta o a contrasto col resto della vettura.

Fonte: Ufficio Stampa ElectricBrands

Le varianti e i prezzi

Il powertrain elettrico del’Xbus può essere alimentato da una batteria da 10 o 30 kWh, per un’autonomia che va dai 140 ai 200 km e una velocità massima che non supera i 100 km/h.

Xbus è disponibile in due versioni, City e Off-Road, ognuna associata a otto varianti modulari: l’EV ultra compatto è utilizzabile nella sua versione base, simile a un pick-up, ma la Casa mette a disposizione ben otto “modifiche” che possono trasformare il veicolo in poco tempo e senza ricorrere all’officina.

Si può optare per il modulo Bus, che permette di aggiungere una seconda fila di sedili sul retro, oppure per il modulo CargoBox, che permette di caricare fino a due Euro pallet. La versione base dell’Xbus parte da un prezzo di 18.500 euro, e può essere trasformata – modulo dopo modulo – in un mezzo da lavoro, in un veicolo cabrio, oppure appunto in un microcamper, con tanto di tetto estensibile, angolo cottura, lavello e tavolino estraibili.

La versione camper, in consegna in Italia a partire dal 2023, ha un prezzo che va dai 30.233 euro ai 32.478 euro.