Arriva in Italia la nuova Volkswagen Polo a metano

La serie rinnovata della Nuova Volkswagen Polo si amplia con l’immissione sul mercato della versione alimentata a gas metano, dotata del 1.0 TGI da 90 CV. Si tratta di un’unità bi-fuel che completa l’offerta del segmento B della Casa tedesca, con una tecnologia che coniuga prestazioni brillanti, risparmio e sostenibilità ambientale.

La Nuova Volkswagen Polo TGI è presente in varie versioni: Polo, Life e Style, con prezzi di listino che partono da 20.750 euro. In virtù delle sue emissioni ridotte, questo veicolo permette di accedere all’Ecobonus di 1.500 euro dedicato ai modelli con valori di CO2 compresi tra 61 e 135 g/km. Il motore tre cilindri turbocompresso eroga 90 CV e 160 Nm di coppia massima, con un cambio manuale a 6 rapporti. L’accelerazione 0-100 km/h si compie in 12,3 secondi, mentre la velocità massima è di 183 km/h.

Polo TGI è fornita di tre bombole di gas metano dalla capacità totale di 13,8 kg, che garantiscono oltre 350 km di autonomia, con un pieno dal costo medio di 14 euro. Una volta esaurito il carburante, l’auto passa autonomamente all’alimentazione a benzina sfruttando il serbatoio di riserva da 9 litri. Nel nostro Paese, l’omologazione a metano comporta agevolazioni fiscali quali l’esenzione parziale del bollo auto. Inoltre, in alcune zone d’Italia, le normative locali esentano le auto alimentate a gas dai blocchi del traffico, con possibilità in taluni casi di circolare anche all’interno delle zone a traffico limitato.

Dal punto di vista estetico, il design della Nuova Polo TGI si caratterizza per una rivisitazione sia del frontale che del posteriore. I paraurti e il portellone, insieme ai fari e ai gruppi ottici posteriori con tecnologia a LED, presentano uno stile più ricercato. Grazie al nuovo look delle luci, è stata realizzata un’inedita firma luminosa diurna e notturna.

Nell’abitacolo, è inclusa la strumentazione Digital Cockpit, sempre di serie con volante multifunzione ridisegnato, sistemi di infotainment con Online Connectivity Unit ed App-Connect Wireless (di serie dall’allestimento Life).

La variante Style, quella più accessoriata rispetto a Polo e Life, include oltre a quanto descritto precedentemente anche Cruise Control adattivo, cerchi in lega da 16 pollici, strumentazione Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, Park Pilot con frenata di emergenza in manovra. Per conoscere da vicino e provare la gamma della Nuova Polo, inclusa la versione a metano TGI, le concessionarie Volkswagen organizzano il weekend Porte Aperte sabato 23 e domenica 24 ottobre.