Arriva in Italia nuova Citroen C3, personalizzazione e tecnologia al top

Nuova Citroen C3, evoluzione della best seller

È ordinabile anche in Italia la nuova Citroen C3, svelata all’inizio dello scorso mese di febbraio. A partire dal mese di settembre arriverà nelle concessionarie, la vettura compatta del brand d’oltralpe ha una personalità unica e offre un comfort di alto livello.

Il frontale dell’auto ha un carattere deciso, il design degli esterni della nuova Citroen C3 inaugura la nuova firma della Casa, ispirata alle ultime concept car, come la CXperience che abbiamo visto di recente, e i nuovi proiettori a LED di ultima generazione.

Tantissime le possibilità di personalizzare l’auto, a seconda dello stile e delle esigenze dell’acquirente, si può scegliere fra 97 combinazioni esterne, tre decorazioni per il tetto completamente inedite, tre differenti ambienti interni, due totalmente nuovi, due tipologie di nuovi cerchi, e anche un nuovo design per i caratteristici Airbump che la contraddistinguono. I nuovi sedili Advanced Comfort regalano un’esperienza da sogno a bordo.

La C3 è la best seller di Citroen, dalla fine del 2016 ha già distribuito infatti ben oltre 750.000 unità in tutto, la versione rinnovata che vediamo oggi ha uno stile moderno e fresco. La nuova gamma prende ispirazione da quelle che sono le esigenze dei clienti, e così è in grado di fornire la versione che più si avvicina alle necessità e ai gusti di ogni nuovo acquirente.

Per quanto riguarda lo stile e gli equipaggiamenti della nuova Citroen C3, oggi in gamma siamo pronti ad accogliere tre differenti allestimenti, Live, Feel e Shine, arricchiti da due Pack, Feel Pack e Shine Pack. Un’auto di successo, che è stata completamente rinnovata, e che oggi offre ai privati una scelta più ampia, adattandosi meglio alle aspettative e ai differenti bisogni dei clienti.

Per i professionisti in gamma troviamo anche la nuova Citroen C3 Van, la versione commerciale 2 posti, disponibile in versione Feel, sia con motore benzina PureTech 83 S&S che con motore Diesel 100 S&S. Ma ancora non è tutto, è disponibile anche la variante Business Combi, versione commerciale 4 posti, con motore BlueHDi 100 S&S e tanti equipaggiamenti di serie. Con le sue motorizzazioni termiche efficienti Euro 6, PureTech e BlueHDi, la nuova Citroen C3 integra un basso livello di emissioni con prestazioni elevate.

Per quanto riguarda i prezzi, come avevamo già visto nei mesi scorsi, il listino parte da 14.100 euro nella versione Live. La versione Feel invece parte da 15.600 euro con la stessa motorizzazione benzina da 1.2 litri, mentre per il turbo diesel 1.5 litri da 100 cavalli servono almeno 17.800 euro. Per la Shine i prezzi salgono a 17.100 euro con motore benzina 1.2 litri da 86 cavalli.