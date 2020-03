In arrivo in Europa il nuovo suv elettrico cinese

editato in: da

Che il mercato europeo (e anche italiano) dei SUV e dei crossover stia diventando sempre più interessante è dimostrato, tra le altre cose, dal crescente numero di produttori che prova a contendersene una fetta. E al fianco dei “soliti noti” iniziano ad affacciarsi sul mercato del Vecchio Continente nomi mai sentiti sinora.

È il caso della cinese Aiways, che dal prossimo agosto farà il suo esordio sul mercato tedesco, danese, francese, olandese, norvegese e svizzero con un SUV elettrico venduto in leasing a breve e lungo termine. La vendita avverrà in maniera diretta da parte del produttore cinese, mentre l’assistenza post-vendita (assistenza stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione e reperimento dei pezzi di ricambio) verrà curata da partner nazionali in fase di reperimento.

Lo stop al Salone di Ginevra, che avrebbe aiutato il produttore cinese a farsi conoscere alle nostre latitudini e trovare partner per il lancio estivo. Comunque, i dirigenti Aiways non si perdono d’animo e sono convinti che l’innovativo sistema di vendita ideato e realizzato aiuterà ad attirare un numero crescente di clienti. “Il nostro modello di vendita migliorerà l’accesso al suv U5 completamente elettrico e faciliterà l’acquisto di un’auto online. Stiamo prendendo in considerazione diversi tipi di modelli di affitto e di acquisto, che vanno dall’abbonamento all’intestazione definitiva, ma sempre a partire dal leasing”.

Per questo motivo, la startup cinese sta terminando la fase di test del sito web europeo, che dovrebbe essere lanciato nelle settimane immediatamente precedenti la messa in vendita del SUV elettrico. Da qui gli utenti potranno sia configurare il loro Aiways U5 sia prenotare test drive che potranno essere svolti un po’ in tutta Europa. Inoltre, le prove su strada potranno essere prenotati direttamente nella rete di showroom che Aiways sta creando in tutta Europa in collaborazione con diversi partner. In Germania, ad esempio, potranno essere prenotati nei punti vendita Euronics, la principale catena di negozi di elettronica del Paese teutonico.

Le specifiche per il modello europeo ancora non sono note, ma è probabile che non si distaccheranno eccessivamente da quelle del modello già in circolazione in Cina. Il SUV elettrico cinese ha un battery pack da 65 kWh (si ricarica dell’80% in 27 minuti), con un’autonomia dichiarata di 500 chilometri circa (ciclo NEDC). Il motore è in grado di generare 197 cavalli con una coppia di 315 nM.