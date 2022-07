Arriva in Europa il fuoristrada che negli USA è un successo

Fonte: Ufficio Stampa Ford Bronco, il fuoristrada USA arriva in Europa

Di Ford Bronco abbiamo parlato spesso, un fuoristrada dallo stile americano, di quelli che piacciono molto oltreoceano e che infatti negli Stati Uniti ha riscosso un grandioso successo sin dal momento del suo lancio. Per la prima volta però possiamo dire che l’auto arriverà anche nel nostro continente: sbarcherà in Europa a partire dalla fine del prossimo anno.

Nel 2023 Ford Bronco diventerà anche un po’ europeo. Il fuoristrada viene prodotto ormai da quasi 60 anni, esattamente dal 1965, e fino al 1996 ne sono state realizzate in tutto cinque serie. È diventato una leggenda, tanto amato dal pubblico americano, per questo motivo la Casa due anni fa, nel 2020, ne ha proposto la nuova generazione in chiave attuale.

In America il fuoristrada Bronco viene proposto in due versioni: a due e a quattro porte. Le vendite dell’auto in questi due anni negli USA sono andate benissimo e così, dopo il grande successo ottenuto nel continente oltreoceano, Ford ha deciso di lanciare lo stesso modello anche sul mercato europeo, dove sarà disponibile solo in alcuni Paesi selezionati a partire dal prossimo anno e esclusivamente nella declinazione a quattro porte, in un numero di unità limitato.

Lo stile di Ford Bronco per l’Europa

L’auto che verrà lanciata sul nostro mercato riprenderà le caratteristiche e il look del modello originale che fu prodotto nel 1966, l’aspetto robusto da fuoristrada sarà lo stesso. La Casa sarà attenta a riprodurre – in chiave moderna – gli elementi che hanno reso Ford Bronco così celebre tra gli appassionati in USA.

Lo stile dell’auto presenta linee muscolose, sul frontale troviamo la mascherina tipica, i fari circolari e la scritta che riporta il nome del modello. Ford Bronco presenta alcune caratteristiche ad hoc per il fuoristrada, come i pannelli rimovibili, i punti di montaggio integrati – che sono stati inseriti appositamente per gli accessori – e l’utilizzo di materiali facili da pulire.

Ford Bronco: il re del fuoristrada

Il sistema di trazione integrale consente una perfetta guida offroad, insieme al Trail Control, e alla possibilità di scegliere fra sette modalità di guida a seconda delle condizioni del terreno: Normal, Eco, Sport e Slippery, più quelle dedicate al puro fuoristrada, Mud/Ruts, Sand e Baja.

Anche il Trail Turn Assist è specifico per migliorare le prestazioni in offroad, si serve del controllo dinamico della trazione basato sui freni per ridurre il raggio di sterzata fino al 40% durante i percorsi più difficili, in spazi ristretti. Infine Ford Bronco offre il Trail One-Pedal Drive, che permette al guidatore di frenare e accelerare usando solo il pedale dell’acceleratore.

Il motore

Al momento non siamo ancora a conoscenze dei motori che verranno inserito sul modello di Ford Bronco per il mercato europeo, ma negli Stati Uniti sappiamo che è disponibile con i benzina EcoBoost: il 4 cilindri turbo 2.3 con una potenza di 274 CV e 420 Nm di coppia e il 6 cilindri bi-turbo 2.7 che sprigiona 314 CV e 542 Nm.

L’abitacolo

Anche all’interno possiamo respirare quell’aria da fuoristrada che Ford Bronco emana. I maniglioni sono integrati nel cruscotto e nella console centrale per garantire il comfort dei passeggeri. Le superfici del cruscotto sono lavabili e gli interruttori fisici sono ricoperti con silicone e dotati di punti di contatto in gomma, in modo che rimangano sempre protetti dagli agenti atmosferici e che siano facili da pulire. Il quadro strumenti TFT da 8 pollici è abbinato a un touchscreen centrale da 12 pollici con il sistema di infotainment SYNC 4, compatibile con Andorid Auto e Apple Car Play.