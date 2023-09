Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Lotus Lotus Emeya: l'elettrica potente e lussuosa appena nata

È stata mostrata per la prima volta al pubblico nelle scorse ore a New York la nuova Lotus Emeya, l’auto elettrica straordinariamente potente. È la prima hyper-GT del brand a quattro porte, in grado di regalare prestazioni e potenza di altissimo livello.

Lo stesso CEO di Lotus Group, Feng Qingfeng, ha dichiarato: “Unendo la nostra ricca eredità con prestazioni intelligenti e le più recenti tecnologie all’avanguardia, stiamo ampliando i confini dell’aspetto e della manovrabilità di un veicolo elettrico di lusso“.

Un nuovo punto di riferimento

Una vettura che per Lotus oggi rappresenta un nuovo punto di riferimento, Emeya combina 75 anni di esperienza del brand in design e ingegneria con le innovazioni di ultimissima generazione, andando a offrire ai futuri conducenti una vettura elettrica emozionante da guidare e in grado di offrire prestazioni di altissimo livello.

La hyper-GT presenta caratteristiche aerodinamiche avanzate, all’anteriore vanta la stessa griglia attiva del SUV Eletre e uno spoiler frontale attivo. Quando la griglia anteriore si chiude riduce la resistenza aerodinamica e aumenta l’efficienza dell’auto, da aperta raffredda le batterie e l’impianto frenante. Lo spoiler frontale attivo aumenta la deportanza alle alte velocità, migliora la maneggevolezza e la stabilità. Il diffusore attivo al posteriore si ispira al mondo del motorsport e influisce sul flusso d’aria sotto l’auto, migliorando guidabilità ed efficienza.

Fonte: Ufficio Stampa Lotus

Gli avanzati sensori di bordo rilevano le condizioni della strada 1.000 volte al secondo e regolano automaticamente il veicolo per garantire la guida più fluida.

Prestazioni eccellenti

Il modello con le specifiche di punta è dotato della configurazione a doppio motore (due motori elettrici, uno per asse) ad alta potenza Lotus che offre una velocità massima di oltre 250 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 2,8 secondi: è una delle GT elettriche più veloci al mondo. L’auto offre inoltre fino a 150 km di autonomia con circa 5 minuti di ricarica, usando un caricabatterie rapido CC da 350 kW.

Emeya è stata progettata consapevolmente, utilizzando materiali sostenibili avanzati anch’essi provenienti da fonti sostenibili, per ridurre l’impronta di carbonio. Inoltre, il sistema audio è coinvolgente, sviluppato con KEF, eleva l’ascolto della musica a bordo a nuovi livelli.

Ben Payne, Vicepresidente del design del Gruppo Lotus, ha dichiarato: “Questa è una Lotus come non l’avete mai vista prima. Ci siamo basati su tutto ciò che il brand ha ottenuto finora per creare un’auto dalle prestazioni estreme e dal carattere di lusso, progettata per ispirare fiducia ed esaltare le emozioni al volante”.

Fonte: Ufficio Stampa Lotus

Emeya unisce emozione e logica, potenza e precisione e collega la forza del DNA delle auto sportive Lotus con il lusso e il comfort delle vetture a quattro porte. L’auto entra in gamma come modello di punta nei veicoli elettrici lifestyle di lusso.

La première globale ha avuto luogo nel cuore di New York City, negli Stati Uniti, come parte di un’esperienza coinvolgente del brand durata tre giorni, dove Lotus ha messo in mostra il suo passato, presente e futuro. Ulteriori informazioni sulla nuova Emeya verranno rilasciate nel quarto trimestre dell’anno. I dettagli della disponibilità sul mercato e sui prezzi saranno annunciati a breve.