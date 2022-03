Arriva Eletre, il primo hyper SUV al mondo: una rivoluzione

Audace, progressista ed esotica, con l’iconico DNA di auto sportive evoluto per la prossima generazione di clienti Lotus. La Casa lancia sul mercato il nuovissimo e completamente elettrico Eletre, un hyper-SUV sorprendente e progressivo, il primo di una nuova generazione di SUV puramente elettrici.

L’auto riprende i principi fondamentali e il DNA Lotus – oltre 70 anni di progettazione e ingegneria di auto sportive – e li trasforma in una desiderabile vettura lifestyle completamente nuova. La famosa esperienza dell’azienda nei settori della guida e della maneggevolezza, dello sterzo e dell’aerodinamica ottimizzata si è evoluta con attenzione e rispetto. L’Eletre prende il cuore e l’anima dell’ultima vettura sportiva Lotus, l’Emira di cui abbiamo tanto parlato, e le rivoluzionarie prestazioni aerodinamiche dell’ipercar Evija completamente elettrica, e le reinterpreta come un hyper-SUV.

Il super SUV elettrico di Lotus

Conosciuto sino a poco fa solo con il nome in codice Type 132, Eletre è un prodotto di rilevanza mondiale, un esempio di mobilità sostenibile per un pubblico globale. Incarna emozione, intelligenza e prestigio, ed estende la portata del nome, del badge e del famoso coinvolgimento dei conducenti Lotus a un nuovo pubblico.

Una nuova e audace dimensione nel portafoglio delle auto ad alte prestazioni Lotus, l’Eletre offre un numero significativo di primati per il marchio. Si tratta innanzitutto della prima auto di serie a cinque porte, ma anche del primo modello al di fuori dei segmenti delle auto sportive, e la prima EV lifestyle, la Lotus più “connessa” di sempre. Eppure rimane una vera Lotus, una bellissima auto ricca di tecnologia pionieristica, prestazioni sportive autentiche e semplicità di intenti, progettata e sviluppata da un team appassionato. La Lotus Eletre è viva, ha un gran carattere e personalità.

La potenza

Il nuovo SUV Eletre è 4WD, ha una capacità della batteria che supera i 100 kWh e una potenza estrema di 600 cavalli. Il caricabatterie da 350 kW dona al modello un’autonomia di 400 km in soli 20 minuti. L’autonomia massima WLTP dell’auto è di circa 600 km. Il SUV viene fornito con la capacità di serie di accettare una ricarica CA da 22 kW che, ove disponibile, riduce il tempo di ricarica.

Matt Windle, amministratore delegato di Lotus Cars, ha commentato: “L’Eletre è una nuova vettura audace e rivoluzionaria, che mantiene il nostro impegno di spostare la Lotus in segmenti automobilistici completamente nuovi mentre ampliamo il nostro appeal globale e l’accessibilità. Questo è un punto importante della nostra storia e un chiaro segnale del nostro continuo desiderio di trasformare la nostra attività. È una vera Lotus e siamo fiduciosi che delizierà i clienti di auto ad alte prestazioni e offrirà un’alternativa distinta agli attori affermati del segmento. L’Eletre ha l’anima di una Lotus e l’usabilità di un SUV”.

E Qingfeng Feng, CEO, Group Lotus, ha aggiunto: “L’Eletre è una nuova vettura ad alte prestazioni di un iconico marchio, attirerà gli appassionati di guida indipendenti e avventurosi, coloro che amano il brivido della guida. È una combinazione unica di design accattivante, prestazioni dinamiche eccezionali e usabilità quotidiana, per coloro che osano guardare oltre il convenzionale”.

Una nuova gamma di veicoli elettrici

L’Eletre è il primo di una nuova gamma di veicoli elettrici ad alte prestazioni lifestyle ad essere costruito in un nuovissimo stabilimento di produzione all’avanguardia a Wuhan, in Cina. L’auto è stata “Born British, Raised Globally”, il design è guidato dal Regno Unito, supportato da un lavoro collaborativo con team in Cina, Svezia e Germania. Il design generale degli esterni e degli interni è stato guidato da un team internazionale con sede presso il Lotus Tech Creative Center (LTCC) nel Warwickshire, nel Regno Unito.

Peter Horbury, Senior Vice President, Executive Advisor, Design, Lotus, ha commentato: “L’Eletre è una rara opportunità creativa nel design delle auto ad alte prestazioni: la possibilità di iniziare con un foglio di carta bianco e sviluppare un veicolo completamente nuovo che prende un marchio in una direzione completamente nuova. Il risultato è un ‘Hyper-SUV’ veramente diverso da quello che c’è sul mercato”. La Lotus Eletre è ora in vendita nei mercati globali, con le prime consegne ai clienti nel 2023 a partire da Cina, Regno Unito ed Europa.