Arriva in Brasile il SUV sportivo di Fiat da 185 CV

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Abarth lancia il primo SUV della storia del marchio in Brasile: ecco Pulse, il SUV da 185 CV

Abarth ha svelato la versione definitiva di Pulse, il primo SUV nella storia del marchio fondato da Carlo Abarth nel 1949 ed acquisito da Fiat nel 1971. Al momento destinato al mercato sudamericano, Pulse Abarth ha già fatto registrare vendite record in Brasile, dove è uscito da pochi giorni. Il mercato brasiliano sembra apprezzare sempre più le soluzioni della Casa di Stellantis, che qui si propone come brand indipendente capace di conquistare il cuore della clientela più sportiva.

Pulse Abarth, il SUV dello Scorpione da 185 CV

I più attenti avranno già notato la Pulse Abarth durante le tappe brasiliane della Formula 4 di quest’anno, di cui è stata vettura madrina. Per tutti gli altri, l’attesa è finalmente finita: il primo SUV mai realizzato dalla storica Casa Abarth è stato rivelato al pubblico in Brasile, Paese in cui è stato sviluppato e in cui viene prodotto.

Derivato dalla nuova Fiat Pulse, un’altra esclusiva per i clienti brasiliani, il SUV segna il ritorno di Abarth sul mercato sudamericano. Qui il marchio sportivo, che opera da brand indipendente, è particolarmente apprezzato: in soli tre giorni dal lancio di Pulse sono state vendute ben 350 vetture, la metà della produzione prevista per tutto il 2022.

Il DNA sportivo di Abarth traccia una netta discontinuità col crossover giovane e moderno proposto da Fiat: il motore da 185 CV consente di raggiungere una velocità massima di 215 km/h e di passare da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi, il che lo rende il SUV compatto più veloce del Brasile nella sua categoria. Il motore è lo stesso 4 cilindri 1.3 turbo benzina che già viaggia sulle strade brasiliane a bordo di modelli di grande successo come Jeep Renegade e Fiat Fastback, ma Pulse Abarth è tutta un’altra storia.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Il SUV full optional: caratteristiche e prezzo

Pulse Abarth esce dalla fabbrica completa di tutti gli optional. Tra gli equipaggiamenti di serie, oltre al classico scarico sportivo Abarth, le leve di cambio al volante, la frenata automatica d’emergenza, il freno a mano elettronico con Auto Hold e un centro multimediale da 10,1″ con servizi di infotainment Connect Me. Ma anche un caricabatterie wireless per smartphone e i sistemi di avviso di cambio marcia e di accensione automatica dei fari.

Rispetto a Fiat Pulse, la versione Abarth dispone di kit aerodinamico, assetto ribassato con altezza minima a 217 mm e cerchi da 17’’ con pneumatici 215/50. La firma Abarth è immediatamente riconoscibile dalle strisce decorative, ma anche dal classico terminale di scarico sdoppiato e dai loghi dello Scorpione – presenti fuori e dentro l’abitacolo. I clienti potranno scegliere, oltre alle finiture personalizzate per gli interni, tra quattro diverse colorazioni: Banchisa White, Strato Grey, Red e Volcano Black con dettagli esterni rossi, grigi o neri a contrasto.

Pulse Abarth sembra non temere la concorrenza del SUV “gemello” di Fiat, che è già stato il più venduto in Brasile nel suo segmento: lo Scorpione sembra avere un posto particolare nel cuore della clientela sudamericana, e le vendite della versione Abarth hanno polverizzato ogni record in pochissimi giorni.

Disponibile già da metà novembre in Sud America, Pulse Abarth è offerta nell’unica versione disponibile, quella full-optional, a un prezzo di partenza di 149.900 Real, corrispondenti a circa 27.250 euro al cambio attuale.