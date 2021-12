Aprono le prevendite per la nuova Audi A8: i prezzi

Design affilato, soprattutto nella parte anteriore e posteriore, e tecnologie innovative: Audi garantisce la maggiore presenza e eleganza sportiva della A8. Per questo motivo, la Casa ha elaborato intensamente il carattere sicuro e progressista della nuova versione della berlina di lusso.

L’auto si presenta con nuovi fari e fanali posteriori di fascia alta, che costituiscono l’apice del portafoglio tecnologico consolidato della vettura. L’ammiraglia del marchio crea così un’esperienza contemporanea e orientata all’utente, sia per i passeggeri che per i conducenti. Audi A8 è una berlina che rappresenta autorità, ora che è stata rivisitata, il suo aspetto è ancora più rappresentativo, sicuro e atletico. La base della griglia Singleframe è ora più ampia e gli angoli cromati che aumentano di dimensioni dal basso verso l’alto ne adornano la griglia.

Le prese d’aria laterali sono nuove, come i fari, il cui bordo inferiore all’esterno crea un tocco distintivo. Per riassumere, gli elementi di design di nuova concezione della zona anteriore aumentano la presenza e l’autorità dell’A8 e affinano il profilo del modello di punta del marchio.

Guardando l’auto lateralmente, notiamo il carattere progressivo della berlina di lusso, particolarmente accattivante. La cupola del tetto è piatta. Le linee allungate della carrozzeria ne sottolineano la lunghezza, gli ampi passaruota ricordano il sistema di trazione quattro di serie. La firma del fanale posteriore è personalizzabile con OLED digitali e una striscia luminosa continua e segmentata. L’inserto del diffusore nel paraurti è delicatamente accentuato e ridisegnato con barre orizzontali.

Oltre agli esterni di base, Audi offre ai suoi clienti il ​​pacchetto cromato e, per la prima volta nella A8, il nuovo pacchetto esterno S line. Quest’ultimo conferisce al frontale un tocco dinamico e lo differenzia ancora di più dal modello base. La cartella colori per la nuova A8 comprende 11 colori, tra cui il nuovo verde metallizzato, il blu firmamento, il grigio Manhattan e il blu ultra. Un’altra novità sono cinque finiture opache: Daytona Grey, Floret Silver, District Green, Terra Grey e Glacier White. Nel programma Audi exclusive, l’auto è verniciata nel colore scelto dal cliente.

La nuova Audi A8 è proposta nelle varianti 3.0 (50) TDI e S8; in seguito debutterà anche la versione ibrida plug-in TFSI e. Audi A8 e Audi A8 L 3.0 (50) TDI quattro tiptronic vantano motorizzazione V6 3.0 TDI con tecnologia mild-hybrid (MHEV) a 48 Volt, in grado di erogare 286 CV di potenza e 600 Nm di coppia. L’ammiraglia scatta da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi raggiungendo la velocità massima di 250 km/h. La versione high performance Audi S8 offre il V8 biturbo 4.0 TFSI da 571 CV e 800 Nm. L’auto arriverà nelle concessionarie italiane a marzo 2022, con prezzi di listino a partire da 100.800 euro.