Aperti gli ordini per l’elettrica performante Mercedes EQE: i prezzi

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes Via agli ordini per la nuova berlina elettrica Mercedes EQE

Sono ufficialmente aperti gli ordini per la bellissima ed elegante Mercedes EQE, la berlina della Casa della Stella a tre punte che ha stupito per la ricercatezza del design al suo lancio. L’auto, sviluppata in diversi modelli, è già disponibile per la prenotazione nelle sue varianti più prestazionali ed è pronta a conquistare il mercato.

La berlina elettrica lussuosa e all’avanguardia

Nata dalla versione più piccola della piattaforma EVA (Electric Vehicle Architecture), Mercedes EQE rapisce l’occhio per il suo stile e per una livrea che si fa subito notare. Col tetto ad arco e un frontale caratterizzato per la mascherina in nero lucido tipico del marchio tedesco, la berlina ha un design affusolato che sfrutta al meglio ogni millimetro della propria superficie per rendere sempre più efficiente il mezzo dal punto di vista dell’aerodinamica.

Lunga 4,946 metri, larga 1,961 e alta 1,512, tra i punti di forza della nuova Mercedes c’è il bagagliaio di 430 litri di capacità e soprattutto un pacchetto dall’elevata caratura tecnologica. Nello specifico, come hanno fatto sapere da Mercedes, l’abitacolo della berlina è pensato per regalare ai passeggeri un’esperienza unica alla guida – e non solo – dell’auto, con ben dieci programmi di massaggio integrati nei sedili e un’Hyperscreen che occupa tutta la plancia ed include il display dell’infotainment, del quadro strumenti ed un monitor dedicato al passeggero.

Un vero e proprio gioiello da guidare e su cui essere trasportato, su Mercedes EQE ci sono tante aspettative da parte della Casa (che ha deciso di puntare sempre più sull’elettrico).

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes

Aperti gli ordini, i prezzi

Come detto, Mercedes ha pensato a più versioni per la nuovissima berlina EQE. Si va dalla Mercedes EQE 350 alla Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC e 53 4Matic+, le ultime due più prestazionali che mai e già ordinabili. Mercedes EQE 43 4Matic vanta 476 CV di potenza e 858 Nm di coppia, mentre 53 4Matic+ può contare su 626 CV e 950 Nm di coppia.

La top di gamma Mercedes-AMG EQE 53 è inoltre in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 240 km/h con il pacchetto opzionale AMG Dynamic Plus, che porta la potenza a 687 Cv e la coppia a 1000 Nm. È proprio su questa versione che la Casa tedesca punta tutto, con gli ordini aperti per il mercato europeo a prezzi di partenza di 109.777,50 euro.

La cifra, come riferito dalla Casa, è il prezzo consigliato per la Germania e può lievitare anche in base agli optional pensati per la berlina. Per esempio, se l’acquirente volesse il rivestimento seduta in nappa AMG bisognerà spendere ulteriori 2.700 euro, mentre per il pacchetto notte – che comprende tra le altre cose gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori esterni in nero lucido e il vetro termoisolante – il costo è di 666 euro.

L’elegante berlina è invece dotata di base di trazione integrale e di una batteria da 90,6 kWh dotata di accumulatore in grado di supportare la ricarica fino a 170 kW. L’equipaggiamento di serie dell’EQE 53 4MATIC+ include poi cerchi in lega leggera AMG da 20 pollici a 5 doppie razze, sospensioni pneumatiche AMG Ride Control+ con smorzamento adattivo regolabile e asse posteriore sterzante attivo. La lista include anche proiettori Digital Light con firma luminosa specifica AMG, sedili sportivi in eco-pelle con cuciture a contrasto rosse.