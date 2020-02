Aperti gli ordini di Citroen C3 Aircross C-Series, i prezzi in Italia

editato in: da

Citroen C3 Aircross, la nuova serie speciale C-Series

Citroen C3 Aircross è il primo modello dell’edizione speciale “C-Series”, di cui abbiamo già parlato, una versione trasversale alla gamma che ne sottolinea il carattere e il comfort.

Questa nuova versione inedita punta sui colori, i materiali e gli equipaggiamenti che semplificano la vita a bordo. Grazie all’offerta unica di dettagli colorati “Deep Red”, il suv di successo C3 Aircross C-Series aumenta le possibilità di personalizzazione del modello. Ritroviamo questa tinta in differenti elementi, nei profili dei proiettori e sui gusci dei retrovisori, abbinati al badge distintivo in rilievo 3D “C-Series” sulle porte anteriori, sotto i retrovisori.

La carrozzeria viene proposta ai clienti solo in colori sobri ed eleganti: alla tinta Pastello Natural White, si aggiungono i colori metallizzati Steel Grey, Platinium Grey e Pearl Black, per creare nuove combinazioni armoniose e raffinate, per un suv dal carattere unico. Per quanto riguarda invece gli interni, troviamo un ambiente accogliente e luminoso, impreziosito dai profili degli aeratori cromati satinati, all’insegna di un’elegante sobrietà. La nuova Citroen C3 Aircross “C-Series” offre sedili confortevoli, ampi e accoglienti, in tessuto grigio, valorizzati da una fascia orizzontale rossa a contrasto sulla parte alta dello schienale, che richiama i dettagli colorati degli esterni, e da impunture bianche.

La personalizzazione “C-Series” sui sedili mostra il grande carattere esclusivo di questa serie speciale. L’estetica unica e inedita si completa con i tappetini anteriori e posteriori neri con impunture rosse e una decorazione del battitacco specifica. La versione “C-Series” si basa sulla versione Feel e offre inoltre equipaggiamenti che rafforzano il comfort e facilitano la vita di tutti i giorni.

Tra questi climatizzazione automatica, fari fendinebbia con funzione Cornering Light, tergicristallo anteriore automatico con sensore pioggia, retrovisore elettrocromatico, sensori di parcheggio posteriori, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, alzacristalli anteriori e posteriori elettrici sequenziali, a cui si aggiunge la tecnologia di connettività Mirror Screen compatibile con Android Auto e Apple CarPlay e, in opzione, Citroën Connect Nav e Citroën Connect Box. I cerchi in lega 16’’ MATRIX e il tetto bicolore a contrasto sottolineano lo stile robusto e deciso di Citroen C3 Aircross.

Per quanto riguarda le motorizzazioni della nuova Citroen C3 Aircross “C-Series” troviamo il benzina PureTech PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti, il diesel BlueHDi 100 S&S con cambio manuale a 6 rapporti e BlueHDi 120 S&S con cambio automatico EAT6. I prezzi di listino sono da 21.700 euro per la PureTech 110 S&S, la BlueHDi 100 S&S parte da 22.650 euro e la BlueHDi 120 S&S EAT6 da 24.850 euro.