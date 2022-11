Aperte le ordinazioni della nuova IONIQ: i prezzi

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Nuova Hyundai IONIQ 6, aperti gli ordini.

Via libera alle ordinazioni per la nuova IONIQ 6, il secondo modello della gamma IONIQ, disponibile in pre-vendita online sulla piattaforma Hyundai Click to Buy. Gli ordini partono da mercoledì 9 novembre 2022.

Al via gli ordini della nuova IONIQ 6

La nuova IONIQ 6 presente all’interno del listino Hyundai parte da 47.550 euro e si sviluppa con una gamma di motori e pacchi batteria che consentono di soddisfare le esigenze di ogni cliente. Il modello è fra i veicoli elettrici più efficienti al mondo e rappresenta al meglio la nuova espressione dell’impegno del marchio sudcoreano nello sviluppo della tecnologia BEV.

I consumi energetici della IONIQ 6, modello con autonomia da record, sono fra i migliori della sua categoria: 13,9 kWh/100 km, con un’autonomia di 614 km nel ciclo WLTP grazie alla silhouette scolpita aerodinamicamente e alle soluzioni tecniche adottate in ogni dettaglio.

Dal punto di vista del design, le linee da streamliner garantiscono un eccellente coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di 0,21, il più basso della gamma Hyundai e uno dei più bassi presenti sul mercato. Al tempo stesso, la nuova IONIQ 6 riesce a unire eleganza ed efficienza secondo il concept Emotional Efficency.

A livello estetico, oltre alla caratteristica forma single-curved della carrozzeria, la nuova IONIQ 6 si distingue anche per l’integrazione di più di 700 Parametric Pixel in diversi punti, come i fari anteriori e le luci posteriori combinate. Questa soluzione conferisce all’auto l’inconfondibile identità distintiva di IONIQ, riuscendo a mantenere che le conferiscono l’identità distintiva IONIQ aspetto unico e perfettamente in linea con gli stili di vita odierni.

L’innovativa architettura della piattaforma del Gruppo Electric Global Modular Platform (E-GMP) dedicata esclusivamente ai veicoli elettrici, contribuisce a rendere ancora più incredibili le performance della nuova arrivata della gamma IONIQ, dotata di tecnologia a 800V di serie e ricarica fino a 351 km in soli 15 minuti.

L’abitacolo è stato realizzato seguendo lo stesso approccio: lo sviluppo degli interni è avvenuto contemporaneamente a quello delle forme esterne, in modo tale da ottimizzare gli spazi. Gli interni sono ricci di materiali sostenibili che servono a supportare un’esperienza di mobilità consapevole ed ecologica.

Le funzionalità tecnologiche, inoltre, sono all’avanguardia: basti pensare al Dual Color Ambient Lighting, all’illuminazione Speed Sync, all’EV Performance Tune-up e all’Electric Active Sound Design (e-ASD), fondamentali per fornire ai clienti un’esperienza personalizzata sia degli spazi interni che della guida a zero emissioni.

Nuova Hyundai IONIQ 6: versioni e prezzi

La IONIQ 6, che supporta anche la ricarica a 400 V senza la necessità di componenti o adattatori aggiuntivi, può essere ricaricata dal 10% all’80% in appena 18 minuti. In virtù della E-GMP, inoltre, il nuovo modello di Hyundai può diventare una vera e propria postazione di lavoro o una powerbank su due ruote, sfruttando la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), capace di erogare energia elettrica fino a una potenza di 3,6 kW dalla presa interna oppure dalla porta di ricarica esterna tramite adattatore.

La versione PROGRESS della nuova IONIQ 6 parte con un prezzo di listino di 47.550 euro ed è dotata di batteria da 53 kWh e trazione posteriore, con propulsore da 111 kW. La INNOVATION, invece, con batteria da 77,4 kWh e trazione posteriore propulsore da 168 kW, è disponibile a partire da 55.400 euro. L’allestimento EVOLUTION top di gamma, infine, parte da 58.950 euro: è equipaggiato con batteria da 77,4 kWh e può essere abbinato alla trazione posteriore (168 kW) integrale AWD (239 kW).