L’antifurto di Ford che protegge i furgoni

In Europa sono in continuo aumento i tentativi di furto di furgoni. Ad esempio, nel Regno Unito, ogni 23 minuti un veicolo commerciale è oggetto di scasso. Le richieste di assicurazione per furto di attrezzi sono aumentate di oltre il 50% nel 2019, con le spese per le coperture assicurative che costano ai commercianti in U.K. 264 milioni di sterline (290 milioni di euro) l’anno ovvero 11.566 sterline (12.746 euro) in media per danneggiato.

Questo è uno dei motivi per cui Ford ha lavorato duro per lo sviluppo della funzione “Modalità Protezione” (Guard Mode), sistema di sicurezza per veicoli connessi, che monitora i furgoni in tempo reale e avvisa i gestori di flotte, gli operatori e i conducenti, tramite il loro smartphone, di potenziali violazioni al veicolo. La nuova Modalità Protezione è accessibile dall’app per smartphone Fordpass Pro, sarà la prima funzione che Ford attiverà con un aggiornamento software Over-The-Air (OTA) e verrà progressivamente implementato su tutta la gamma di veicoli della Casa.

La funzione è integrata nell’app Fordpass Pro, realizzata per aiutare i proprietari dei veicoli a gestirne e controllarne fino a cinque in flotta. Quando attivata, la nuova Guard Mode sfrutta vari sensori del veicolo per rilevare quando il potenziale ladro vi entra, apre il cofano o il vano di carico o avvia il motore. In quel momento, usa il modem Fordpass Connect e invia una notifica push allo smartphone del proprietario.

La funzione avvisa anche se il mezzo viene aperto o avviato con una chiave, utile in caso in cui questa sia stata rubata o clonata. Gli utenti potranno presto pianificare anche quando attivare la nuova Modalità Protezione. Ford continua a lavorare con gli utenti e i partner per sviluppare elementi che possano garantire maggiore tranquillità a chi lavora con veicoli commerciali e furgoni.

Ford ora aggiornerà i veicoli, in modalità wireless, con nuove funzioni, non appena disponibili. Il nuovo sistema di antifurto intelligente sarà il primo ad avere l’aggiornamento attivato tramite software Over-The-Air. Gli aggiornamenti software periodici Over-The-Air utilizzeranno Fordpass Connect, ora di serie sulla maggior parte dei veicoli commerciali Ford. L’abbonamento ai servizi di Fordpass Connect, che include anche il Guard Mode, è ora disponibile gratuitamente per i clienti europei.