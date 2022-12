Anteprima: Toyota svela la C-HR del futuro

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Toyota C-HR Prologue: le novità

Il primo segnale della rivoluzione delle vetture di Toyota arrivò molti anni fa, già nel 2014, in occasione del Salone di Parigi: la Casa aveva fatto intendere al pubblico che si stava preparando a lanciare un nuovo genere di auto nel segmento C. E proprio in quel momento, durante l’evento, il brand svelò il “Toyota C-HR Concept”.

Passarono poco più di due anni e il concept diventò realtà, come tutti sappiamo. Toyota infatti lanciò sul mercato la sua nuova C-HR, una vettura che non era disposta a scendere a compromessi e che non aveva il timore di distinguersi dalla concorrenza, proprio come le persone che l’avrebbero guidata.

La sfida di Toyota nel 2022

Quest’anno Toyota affronta una nuova sfida: come portare la C-HR a un livello ancora più alto, con l’obiettivo di stupire ed emozionare i clienti che già conoscono e amano quest’auto eccezionale, per la sua audacia, irriverenza e il suo look accattivante. Ed è così che la Casa ha deciso di svelare Toyota C-HR Prologue, un veicolo che dimostra che Toyota sta per offrire tutto quel che già era, e molto altro ancora.

L’attuale Toyota C-HR è nata presso ED2, il Toyota European Design Development, in Francia, dove anche il nuovo Toyota C-HR Prologue ha preso vita. La Casa vuole andare oltre ciò che ha già raggiunto.

Toyota C-HR Prologue: com’è fatta

Quella che vediamo oggi è solo la prima visione, seppure molto realistica, di un’auto che presto farà il suo debutto sulle strade di tutta Europa. Molto più di un semplice concept, il nuovo Prologue rende chiaro quanto Toyota ha intenzione di restare fedele a ciò che ha reso la sua C-HR una vettura di tale successo.

L’auto resta fedele al suo DNA originale, ma è stato aggiunto qualcosa in vista della prossima generazione. Rimane un veicolo audace, ma presenta un’espressione più sofisticata. Provocatorio come sempre, oltre che accattivante, Toyota C-HR Prologue dimostra una dicotomia di qualità che raramente si trovano in una singola auto. Si presenta con ruote più grandi con sbalzi ridotti, guadagna un look ancora più sportivo, e aumenta anche la sua praticità all’interno.

Il linguaggio di design usato e definito “precision organic” è basato su due valori apparentemente opposti, e fa sì che le superfici cambino forma e confluiscano tra loro. Le forme sono estremamente dinamiche, e questo porta il contrasto tra linee fluide e linee più nette a un livello mai visto prima. Toyota C-HR Prologue è allo stesso tempo eccezionalmente futuristico ma ancora dotato di uno “human touch” che lo rende accessibile.

L’aspetto esteriore

Il frontale HAMMERHEAD fa parte di un’architettura 3D realizzata con forme interconnesse e una firma luminosa accattivante. Sono state ridotte le aperture delle griglie, i fari sono più sottili, e accentuano l’identità high-tech. Il tema delle forme interconnesse continua sulla carrozzeria, che ricorda il taglio di un diamante.

Toyota C-HR Prologue porta un terzo tocco di colore “sulphur” insieme all’argento metallizzato e il nero della fibra di carbonio riciclata. È stato pensato sin dall’inizio per distinguersi in verniciatura tri-color. Il nuovo Prologue dimostra anche l’impegno della Casa nel raggiungimento della neutralità carbonica con un’offerta di prodotti elettrificati più ampia nel segmento dei C-SUV, il più amato e competitivo oggi in Europa. Il Nuovo Toyota C-HR plug-in, con la versione ibrida, rafforzerà la gamma multi-tecnologica del brand. Siamo pronti ad accogliere l’auto del futuro.