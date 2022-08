In anteprima il super SUV da 666 cavalli

Fonte: Ufficio Stampa Lamborghini Lamborghini Urus Performante: il super SUV da 666 CV

Lamborghini alza l’asticella presentando la versione Performante del primo Super SUV del mondo, ancora più potente e leggera: la nuova Lamborghini Urus Performante è stata alleggerita di 47 chili e ha guadagnato 16 CV in potenza, per arrivare a un totale di 666 CV.

Ha debuttato a Pebble Beach durante la Monterey Car Week, e ha superato il suo primo record prima ancora di essere svelato, rivelandosi come un nuovo punto di riferimento per prestazioni e divertimento alla guida per il segmento Super SUV.

Un nuovo standard per i Super SUV

Il design riflette splendidamente le incredibili capacità della nuova Lamborghini Urus Performante: più bassa e larga, con peso ridotto e potenza aumentata, la nuova creatura della Casa di Sant’Agata Bolognese presenta il miglior rapporto peso-potenza del suo segmento.

La nuova Urus accelera da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e può raggiungere una velocità massima di 306 km/h: “Urus Performante sposta l’asticella ancora più in alto per l’intero segmento SUV”, dichiara durante la presentazione Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Lamborghini.

“Urus Performante porta le incredibili prestazioni e il look inconfondibile del rivoluzionario Super SUV Lamborghini a raggiungere nuove vette, pur rimanendo lussuosamente versatile e offrendo l’esperienza di guida più coinvolgente di sempre, su strada e non solo” continua il CEO.

Prima ancora di essere svelato al grande pubblico, il Super SUV ha battuto il record di categoria alla Pikes Peak International Hill Climb, la cronoscalata che si tiene ogni 4 luglio sui monti del Colorado, tagliando il traguardo a 4.302 m con un vantaggio di ben 17 minuti sul precedente record, del 2018.

Eleganza in fibra di carbonio

Il design di Urus Performante appare audace e ricco di carattere sin dal primo sguardo: le linee pure tipiche delle supercar a vocazione sportiva mantengono l’innata eleganza della famiglia di SUV firmata Lamborghini. “Il design audace e ricco di carattere di Urus Performante si integra alla perfezione con l’aerodinamica ottimizzata che include nuove air curtains sul paraurti anteriore”, spiega Mitja Borkert, Head of Design.

Il nuovo cofano leggero in fibra di carbonio differenzia in modo significativo questo restyling: oggi Urus è il SUV che presenta in assoluto il maggior numero di elementi in fibra di carbonio.

Il paraurti anteriore e lo splitter esibiscono linee inedite e risolute mentre lo spoiler posteriore con pinne laterali di nuova progettazione, tutti elementi in fibra di carbonio, aumenta la deportanza posteriore di Urus Performante del 38%. Anche il tetto può essere realizzato, su richiesta, in fibra di carbonio, e riprende apertamente modelli supersportivi come Huracán Performante e Super Trofeo.

L’eleganza non passa mai in secondo piano: gli interni in Alcantara Nero Cosmus presentano un nuovo motivo esagonale nelle cuciture dei sedili, e il volante in pelle e Alcantara è rifinito in nero opaco mentre la finitura interna degli elementi in alluminio è in nero anodizzato, con possibilità di interventi e modifiche Ad Personam.

Urus Performante: potenza e lusso

La potenza della nuova Urus Performante è stata aumentata di 16 CV, per arrivare a 666 CV: 3,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h; 32,9 metri per passare da 100 km/h all’arresto completo.

“Urus Performante affronta la strada come un atleta slanciato dalla forma perfetta. L’assetto muscoloso, il design distintivo, il gruppo propulsore V8 biturbo e lo scarico sportivo leggero lo confermano – a livello visivo, sonoro ed esperienziale – offrendo emozione pura su ogni strada, pista o superficie sterrata.” afferma Rouven Mohr, Chief Technical Officer Lamborghini.

Urus Performante “è il SUV pensato per chi siede al volante di una supersportiva”: agilità, aerodinamicità e risposta migliorate regalano a chi siede il volante un rapporto più diretto con la strada, con input precisi e feedback diretto che non dimenticano la centralità dell’esperienza di guida.

Le quattro modalità di guida di Urus, aggiornate, permettono di selezionare la configurazione perfetta in ogni situazione: alle modalità già esistenti (Strada, Sport e Corsa) se ne aggiunge una nuova, Rally, che eleva la sportività e il divertimento di guida puro di questo Super SUV, che è atteso nei listini europei a partire da 218.487 euro.