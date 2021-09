Anteprima, Smart svela il suo primo SUV

Del SUV di Smart ne abbiamo parlato diverse volte, dell’intenzione quasi paradossale della Casa (famosa per aver creato delle vetture piccole, divertenti, leggere e maneggevoli) di creare un’auto a ruote alte, la primissima per il brand, per affacciarsi su quello che oggi è il segmento più amato nel settore automotive.

Durante le conferenza stampa per il Salone di Monaco (primo evento in Europa dopo il Covid) è stata svelata l'anticipazione del primo modello della nuova generazione, un SUV che tanto attendevamo. La concept car fa entrare il marchio in un segmento che, come già anticipato, è tra i più amati oggi e in forte espansione. La Smart Concept #1 inizierà la sua produzione nelle prossime settimane, e si distingue senza alcun dubbio per le dimensioni esterne molto compatte (come da tradizione Smart) oltre per il design tipico del brand, che vediamo anche sul SUV.

La nuova auto propone un inedito concetto di veicolo per Smart, con un posizionamento premium e high-tech ancora più forte. Diamo uno sguardo alle caratteristiche esterne dell’auto, a primo impatto vediamo subito le fasce a Led sia all’anteriore che a posteriore. Gli interni invece si fanno notare perché molto spaziosi, al contrario delle dimensioni esterne che, come abbiamo detto, restano compatte.

Mercedes-Benz AG e Geely Automobile sono i due partner di Smart nella joint venture nata nel 2019, che hanno intrapreso un nuovo capitolo della storia aziendale e che vogliono cambiare Smart, facendola diventare produttore leader a livello globale di veicoli premium elettrici. Lo sviluppo della nuova generazione di Smart sarà seguito totalmente dalla rete globale di Geely, Mercedes invece si occuperà dello stile e del look interno e esterno.

Daniel Lescow, vice president global sales, marketing & after-sales di Smart Automobile Co, Ltd dichiara: “Con il debutto della Smart Concept #1, che rappresenta l'anticipazione della nuova generazione Smart, festeggiamo un importante momento storico. Mostriamo un concept che rappresenta un'elettrizzante anteprima di ciò che si possono aspettare i nostri clienti dal marchio. La concept car rappresenta il primo segno della nostra visione di una nuova mobilità sostenibile. È caratterizzata da un design moderno, dotazioni premium e tecnologia avanzata”.

Smart Concept #1, il primo SUV del brand, mostra una livrea in bianco lucido, che la rende immediatamente riconoscibile, e un nuovo design progressivo. Gorden Wagener, chief design officer del gruppo Daimler, conclude: “La sportiva Concept #1 rappresenta una ridefinizione del marchio in un senso molto maturo. Abbiamo creato un DNA stilistico completamente nuovo, che ha il potenziale per affermare Smart come marchio leader nel design”.