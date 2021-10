Anteprima, la prima ‘touring-crossover’ di Honda

Honda presenta la nuova NT1100, una moto in cui gli appassionati di touring trovano in un unico prodotto prestazioni, maneggevolezza, comfort in viaggio e un completo equipaggiamento tecnologico. NT110 permette infatti di godersi il viaggio in completa sicurezza, comfort e divertimento, sia nella guida di tutti i giorni che durante gli itinerari del weekend o in vacanza, anche con passeggero e a pieno carico.

Disponibile in tre varianti di colore (Matte Iridium Grey Metallic, Pearl Glare White e Graphite Black), il nuovo gioiellino della casa nipponica vanta uno stile elegante, sofisticato ma discreto, caratterizzato da grande efficienza aerodinamica e da una posizione di guida studiata per poter passare molte ore in sella. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni e la presenza di deflettori sul cupolino e sulla carena massimizza il riparo aerodinamico. La praticità è massima grazie alle valigie laterali, alle manopole riscaldabili, al cavalletto centrale, al cruise control e alle prese USB e ACC, tutto di serie. Le luci sono full-LED, gli indicatori di direzione prevedono anche la funzione di lampeggio per la segnalazione frenata di emergenza. La sella è posta a 820 mm da terra per consentire di poggiare stabilmente i piedi a terra.

Il telaio, realizzato a semi-doppia culla in acciaio, è associato a sospensioni ad escursione maggiorata (150 mm). I freni, potenti e modulabili, sono prodotti con pinze ad attacco radiale a 4 pistoncini su dischi di 310 mm all’avantreno, mentre gli pneumatici misurano 120/70-17” e 180/55-17”. Il motore sviluppa una potenza massima di 102 CV e una coppia massima di 104 Nm, con una messa a punto specifica di aspirazione e scarico che rende assai fluide le accelerazioni e riprese. Quanto ai consumi, Honda dichiara 20 km/l nel ciclo medio, per un’autonomia di 400 km grazie al serbatoio da 20 litri.

Il pacchetto elettronico è completo ed all’avanguardia. Il cruscotto prevede un display touch screen TFT a colori da 6,5” dotato di connettività Apple CarPlay, Android Auto e Bluetooth. Non è ancora noto quale sarà il prezzo di listino di Honda NT1100, che probabilmente verrà svelato nelle prossime settimane.

Per concludere, con la sua ricca offerta di equipaggiamento e solidità delle prestazioni, la nuova ‘touring‑crossover’ Honda NT1100 si inserisce nella gamma Honda nel segmento delle stradali votate al turismo arricchendo ulteriormente la già completissima line-up moto.