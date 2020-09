Anteprima: la piccola Hyundai dal cuore sportivo

editato in: da

La Casa ha voluto rivelare al mondo i primi segreti della nuova variante della “piccolina” di successo, mostrando una serie di immagini a bassa illuminazione, in cui però è già possibile vedere alcuni dettagli del nuovo modello.

La versione N della nuova Hyundai i30 sarà caratterizzata da un design aggiornato, orientato a dinamicità, performance ed emozioni. Tra i vari elementi distintivi della più recente variante dell’auto, rispetto alla precedente che conosciamo, ci saranno paraurti anteriori e posteriori inediti e con un nuovo design più aggressivo, vedremo inoltre un doppio scarico maggiorato, un’ampia griglia centrale firmata N e nuovi fanali a V con luci diurne (DRL) a LED. Questo nuovo design enfatizza il carattere veloce del modello, facendolo sembrare scattante anche quando è fermo.

Le prime immagini che la Casa ha voluto svelarci in anteprima mondiale mostrano anche i nuovi cerchi in lega da 19’’ forgiati, sviluppati recentemente e ancora più leggeri rispetto ai precedenti, contribuendo alla riduzione del peso della vettura. Hyundai ha inoltre rivelato che Nuova i30 N sarà la prima vettura in Europa disponibile con il cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti (N DCT), con funzioni di cambiata dedicate ‘N Performance’ per garantire le massime prestazioni.

Grazie a questi aggiornamenti, Nuova i30 N sarà pronta per affrontare le strade e la pista, ma in futuro potremo avere direttamente dal produttore tutti i dettagli utili per conoscere al meglio la nuova vettura. Un piccolo approfondimento quest’auto lo merita, abbiamo visto infatti la nuova versione del modello standard a febbraio 2020.

L’anteprima mondiale si sarebbe dovuta tenere allo scorso Salone di Ginevra che, per colpa dell’epidemia di Coronavirus che ha sconvolto il globo, è stato annullato, insieme a qualsiasi altro evento. Il modello è stato realizzato con un nuovo design e avanzati sistemi di connettività e sicurezza, powertrain elettrificati tramite un sistema ibrido a 48V, per un’efficienza di marcia ancora maggiore. Erano già stati svelati alcuni aggiornamenti per quanto riguarda il nuovo allestimento N Line. Hyundai i30 mostra un design energico ed elegante. La vista frontale mette in risalto un look a sviluppo orizzontale che ne sottolinea l’aspetto dinamico e rafforza la presenza su strada.