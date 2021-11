Anteprima, il nuovo urban SUV di Toyota

Toyota Aygo X, nuovo crossover compatto da città

Toyota ha lavorato alla nuova Aygo X per renderla il punto di riferimento del suo segmento, intraprendendo uno studio a livello europeo sulle abitudini di guida cittadina, analizzando le necessità di clienti alla ricerca di un’auto alla moda, compatta e sicura. È così che è nata la nuova compatta della gamma Toyota.

L’urban SUV viene realizzato sulla rinomata piattaforma GA-B della Toyota New Global Architecture (TNGA), introdotta per la prima volta con la nuova Yaris, l’attuale Auto dell’Anno 2021 in Europa, e più recentemente con la nuova Yaris Cross. La citycar perfetta si deve distinguere per compattezza, agilità e per garantire sicurezza al guidatore. Deve anche trasmettere emozioni alla guida, integrando i migliori progressi tecnologici. E la nuova Aygo X racchiude in sé tutto questo e molto altro.

Il design degli esterni di Toyota Aygo X

I designer della Casa hanno voluto portare, già con la concept car, originalità e freschezza nel mercato Europeo delle auto compatte. Toyota Aygo arrivò nel 2005 sul mercato europeo, è stata da subito l’auto più accessibile del marchio, e ha entusiasmato i clienti con il suo carattere giovanile e divertente. I clienti Toyota di oggi desiderano lo stile, il carattere distintivo e la possibilità di esprimere la propria personalità attraverso la loro vettura.

Dopo il reveal di successo di Aygo X Prologue, il progetto Aygo X è passato allo Styling di Toyota Motor Europe in Belgio, dove i team di progettazione hanno lavorato a stretto contatto con il Product Planning e l’R&D per trasformare il concept in un modello di serie. L’esecuzione bi-tone così accattivante, insieme alle vernici che si ispirano al mondo delle spezie, creano una silhouette dal profilo unico che cattura l’attenzione.

Toyota Aygo X, l’urban SUV agile e compatto

Per la realizzazione dell’auto viene usata la rinomata piattaforma GA-B; Aygo X mostra un vero e proprio packaging da crossover, rappresenta un’offerta unica nel segmento A del mercato. Le dimensioni dell’auto sono le seguenti: 3.700 mm di lunghezza (235 mm in più rispetto alla precedente), il passo aumenta di 90 mm. Lo sbalzo anteriore è inferiore di 72 mm rispetto alla Yaris, la dimensione massima dei cerchi è aumentata a 18”.

Il nuovo urban SUV viene progettato per le strade più strette della città, il raggio di sterzata dell’auto è ridotto in maniera eccellente, di soli 4,7 m, è uno dei più bassi del segmento. Il corpo vettura è più largo di 125 mm rispetto all’attuale Aygo, in tutto oggi è di 1.740 mm.

La sicurezza a bordo e il design emozionale

Il conducente vuole sentirsi sicuro sulla sua auto, e Aygo X è al top anche sotto questo aspetto. La posizione di guida rialzata e il packaging da crossover compatto offrono al guidatore una maggiore presenza su strada e più sicurezza.

La seduta è stata rialzata di 55 mm, l’angolo di visuale del montante A è stato portato a 24º, e questo porta ad una visibilità senza alcun dubbio migliore. Pneumatici e ruote sono più grandi e si sposano perfettamente con le collaudate sospensioni TNGA, che offrono un comfort di marcia e una dinamica di guida eccezionali.

L’urban SUV sa mettersi in mostra grazie alle sue caratteristiche esterne accattivanti, il design e i colori unici sottolineano anche la robustezza e lo spirito “go-anywhere” da vero crossover. La rumorosità interna è ridotta oggi grazie all’utilizzo dei materiali fonoassorbenti, così l’abitacolo è più silenzioso.

Toyota e JBL hanno collaborato per creare un sistema audio premium con una firma sonora su misura per le caratteristiche di Aygo X. Il sistema audio si compone di un set di quattro altoparlanti e di un amplificatore da 300 W e un grande subwoofer da 200 mm situato nel bagagliaio. Bassi potenti, una risposta brillante degli altoparlanti e un sound stage ampio e ben definito. Aygo X può essere equipaggiata anche con il tetto apribile in tela, novità assoluta per un crossover di segmento A. La parte superiore in tela è progettata per esaltare l’esperienza degli occupanti a bordo. Grazie all’utilizzo di materiali di alta qualità, la tela offre una migliore protezione da acqua e polvere.

Le tecnologie a bordo del nuovo urban SUV Toyota Aygo X

La compatta di nuova generazione vanta alcune delle ultime grandi novità tecnologiche a bordo, la connettività di Aygo X è garantita dal Toyota Smart Connect e dall’app MyT. La dotazione dell’auto è molto ricca e vanta il sistema Toyota Smart Connect, un ampio display touchscreen ad alta definizione da 9″, l’illuminazione interna con luce diffusa, la ricarica wireless per smartphone e offre ai clienti un’esperienza sempre connessa grazie all’app MyT. Tutti i clienti hanno così la possibilità di tenere sotto controllo in tempo reale alcune statistiche e dati del veicolo come analisi di guida, livello del carburante, avvisi e vehicle tracking.

Il sistema multimediale di ultima generazione di Toyota a bordo di Aygo X offre anche la navigazione cloud-based per fornire informazioni sul percorso in tempo reale tramite servizi sempre connessi. Verranno poi rilasciati nel tempo altre novità e servizi, tramite gli aggiornamenti Over The Air, update e funzionalità aggiuntive verranno inviati automaticamente al sistema. Toyota Smart Connect offre anche connettività per smartphone wireless e via cavo grazie ai protocolli Android Auto e Apple CarPlay.

Il massimo dell’efficienza alla guida di Toyota Aygo X

Il SUV è stato riprogettato da zero con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza. Ad esempio Aygo X, con uno dei pesi a vuoto più bassi del segmento, assicura consumi eccellenti. Le modanature del paraurti anteriore e del passaruota permettono un risparmio di carburante incanalando leggermente il flusso d’aria fuori dagli pneumatici, e riducendo così anche la turbolenza intorno alla parte anteriore e ai lati dell’auto. Le modanature dei passaruota posteriori guidano il flusso d’aria lontano dalle gomme dell’auto e lo indirizzano verso un punto di convergenza nella parte posteriore del SUV. L’auto monta il pluripremiato motore 1KR-FE 3 cilindri 1 litro, migliorato ulteriormente, in modo da riuscire a soddisfare le più aspre normative europee e offrire alti livelli di affidabilità e prestazioni, con un consumo atteso di carburante di soli 4,7 l/100 km e 107 g/km di CO2. Aygo X è progettata e prodotta in Europa per i clienti europei, è in arrivo nel 2022.