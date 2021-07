Anteprima, il nuovo truck elettrico di Mercedes

editato in: da

Con il primo truck a trazione elettrica costruito in serie, Mercedes-Benz Trucks inaugura una nuova era e sottolinea il suo impegno per un trasporto merci su strada a zero emissioni di CO2. Il modello standard dell’eActros sarà prodotto dall’autunno 2021.

Le specifiche standard includono dotazioni collaudate come la MirrorCam e la plancia multimediale interattiva. L’eActros è ora pronto a supportare i clienti Mercedes-Benz Trucks sulla strada verso servizi di trasporto a zero emissioni di CO2. La batteria è dotata di tre o quattro pacchi di batterie, ciascuno con una capacità energetica di circa 105 kWh.

La capacità massima di 420 kWh consente di raggiungere un’autonomia fino a 400 km. L’unità di azionamento è il vero cuore tecnologico del truck elettrico: un asse elettrico rigido con due motori elettrici integrati e un cambio a due velocità. Entrambi i motori raffreddati a liquido generano una potenza continua di 330 kW e una potenza di picco pari a 400 kW.

I due motori elettrici integrati assicurano un’efficienza senza eguali e un’erogazione costante di potenza con un’elevata coppia di avviamento. La coppia e il cambio a due velocità assicurano un’accelerazione potente, un comfort di guida straordinario e una dinamica di marcia che consente una guida più rilassata e senza stress. Il nuovo aActros può essere usato anche per le consegne notturne, vista la sua rumorosità contenuta; anche le vibrazioni sono ridotte rispetto alle versioni diesel. L’eActros può essere caricato con una potenza fino a 160 kW, i tre pacchi di batterie richiedono poco più di un’ora per essere ricaricati dal 20 all’80%.

Mercedes inserisce l’eActros in un ecosistema che comprende anche consulenza e servizi, e una gamma di soluzioni digitali per incrementare lo sfruttamento delle capacità del veicolo e ottimizzare il costo totale di proprietà.

Il conducente è sempre aggiornato sul livello di carica delle batterie e sull’autonomia residua, sul consumo energetico attuale e medio, grazie alla plancia multimediale interattiva di serie. I gestori di flotte possono anche usare soluzioni digitali del portale Fleetboard per controllare la loro flotta con la massima efficienza. Molto apprezzato anche lo strumento di mappatura che mostra la posizione attuale del veicolo in tempo reale, indicando anche se è in movimento, parcheggiato o in carica, e pure il livello di carica della batteria.

Funzionalità e sistemi di sicurezza alla guida per il nuovo truck elettrico Mercedes eActros. Per esempio, speciali elementi antiurto profilati in alluminio proteggono le batterie in caso di urto laterale, mentre i sensori integrati sono in grado di rilevarne lo scenario. Il veicolo è dotato inoltre dell’Acoustic Vehicle Alerting System esterno (AVAS – sistema di avviso acustico del veicolo esterno), del sistema di assistenza alla svolta e della frenata di emergenza Active Brake Assist di quinta generazione con riconoscimento dei pedoni. Mercedes-Benz Trucks vuole offrire il massimo supporto possibile.