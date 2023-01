Anteprima, la nuova DS3: come cambia

Fonte: comunicato stampa Il crossback del produttore francese è caratterizzato da estrema cura nella progettazione e nella realizzazione

Raffinatezza ed eleganza francesi applicate al mondo dell’automotive. Ancora più che in passato, l’anima francese della Nuova DS 3 viene rimarcata e sottolineata ogni volta che si può.

Completamente assemblata in Francia (motori inclusi) presso gli stabilimenti Stellantis di Poissy, nella regione di Parigi, la Nuova DS 3 è stata presentata lo scorso autunno alla Paris Fashion Week, Womenswear Ready-to-Wear Primavera-Estate 2023, mentre ora si appresta a fare il suo esordio negli showroom della rete di vendita Stellantis. Un debutto molto atteso, visto il carico di novità che la compatta francese porta con sé: dall’estetica alle motorizzazioni, Nuova DS 3 promette di stupire tutti.

Nuovo look e interni sartoriali

La Nuova DS 3 arriva sul mercato con una nuova griglia frontale e una nuova firma luminosa anteriore composta da gruppi ottici LED. Il nuovo frontale, più largo e sportivo rispetto alla versione precedente, è dominato dalla griglia più ampia e arricchita con punte in nero lucido o cromato a diamante a seconda del modello. Le novità aerodinamiche introdotte, inoltre, migliorano le performance del crossback francese, garantendo così una migliore penetrazione nell’area.

Fonte: comunicato stampa

La stessa cura nella progettazione è stata applicata anche nella realizzazione degli interni del SUV compatto della casa francese. Materiali e finiture dell’abitacolo sono infatti di alta qualità, realizzati da artigiani specializzati in sartoria e orologeria. Insomma, un ambiente decisamente lussuoso e confortevole, dove spicca l’alcantara, la pelle nappa e gli innovativi sedili realizzati in schiuma ad alta densità. Insomma, nulla è stato lasciato al caso.

Tecnologia di spicco

Gli interni, poi, sono caratterizzati da dispositivi hi-tech, che rendono più confortevole e sicura la guida. Il sistema di infotainment è accessibile e gestibile sia dal nuovo display touch da 10,3 pollici sia attraverso semplici comandi vocali. Il quadro strumenti da 7 pollici può essere completamente personalizzato: diviso in 12 riquadri, può ospitare widget di dimensioni differenti, così da avere sempre le informazioni più rilevanti a portata di sguardo.

Tra i sistemi di assistenza alla guida disponibili di serie spiccano la telecamera posta dietro il parabrezza, il Lane Keeping Assist e Traffic Sign Recognition con informazioni riprodotte sul display della strumentazione e Active Safety Brake.

Motori per tutti i gusti

Non mancano novità neanche sul fronte delle motorizzazioni. La Nuova DS 3 arriva sul mercato sia con motori endotermici (benzina e diesel), sia in versione full electric. Il nuovo powertrain elettrico, in particolare, garantisce una maggiore autonomia e una maggiore potenza. La Nuova DS 3 E-TENSE è infatti in grado di percorrere 404 chilometri con una singola carica e di sviluppare 115 kW (155 cavalli) di potenza e 270 Nm di coppia. La nuova batteria, più compatta rispetto al passato, consente di distribuire in maniera più omogenea peso e spazi nell’abitacolo.

Nuova DS 3, disponibilità e prezzi

Come accennato inizialmente, la Nuova DS 3 sarà presto disponibile presso i concessionari della rete DS per essere ammirata, testata e acquistata. Lo schema sarà lo stesso adottato per il lancio della Nuova DS 7, con la nuova versione OPERA a rappresentare il top di gamma. Il prezzo di listino di Nuova DS 3 è però decisamente più accessibile.

I prezzi della NUOVA DS 3 partono da 28.050 euro con PureTech 100 con cambio manuale nell’allestimento BASTILLE BUSINESS. La Nuova DS 3 E-TENSE, con il suo motore elettrico da oltre 400 chilometri di autonomia, ha invece un prezzo di partenza di 41.550 euro.