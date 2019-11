Anteprima mondiale per Toyota Rav4 plug-in Hybrid

editato in: da

Toyota ha presentato a Los Angeles in anteprima mondiale la sua nuova creatura, si tratta di Rav4 plug-in Hybrid, la prima versione ibrida-elettrica plug-in dell’auto che si basa su più di 20 anni di leadership della Casa nella tecnologia full hybrid electric.

L’azienda vuole offrire ai suoi clienti un veicolo che promette di essere più potente ma allo stesso tempo anche più efficiente, con emissioni e consumi di un livello che si posiziona ai vertici della categoria. La nuova Toyota RAv4 si posizionerà in cima alla gamma della quinta generazione del suv, un modello che continua a mostrarsi come icona storica.

Si tratta infatti di uno dei suv più venduti in Europa con oltre 120.000 ordini dal suo lancio all’inizio di quest’anno, di cui più di 105.000 ibridi. Il nuovo Toyota Rav4 plug-in Hybrid si posiziona al top della gamma, il fiore all’occhiello dell’attuale gamma di veicoli ibridi-elettrici di Toyota. Una combinazione di potenza, prestazioni, efficienza, eccellenza dinamica e performance su strada e fuoristrada.

Il nuovo propulsore sprigiona una potenza complessiva di 306 cavalli, un’accelerazione 0-100 km/h in soli 6.2 secondi, con una performance superiore rispetto ai suoi concorrenti con motorizzazioni standard. Inoltre, è in grado di fornire emissioni di CO2 e consumi di ottimi livelli per la categoria, i dati standard WLTP registrano emissioni di CO2 inferiori ai 30 g/km.

La potenza di questa versione aumenta di molto rispetto all’attuale RAV4 Hybrid, questo grazie alle prestazioni del nuovo motore elettrico. Toyota ha sviluppato una nuova batteria agli ioni di litio ad alta capacità e ha aggiunto un convertitore boost all’unità di controllo del sistema ibrido.

Il motore a benzina Hybrid Dynamic Force da 2.5 litri è la stessa unità dell’attuale RAV4 Hybrid, ne risulta una rapida accelerazione, una maggiore autonomia in modalità EV esclusivamente elettrica, con consumi ed emissioni pari a zero. L’autonomia prevista è di oltre 60 km, maggiore rispetto ai suv Hybrid plug-in della concorrenza e ad una distanza media giornaliera percorsa dai pendolari di 50 km.

Il nuovo suv Rav4 Hybrid plug-in sarà introdotto nella seconda metà del 2020, momento in cui tutti i nuovi clienti potranno finalmente averlo tra le loro mani. Attendiamo quindi il tanto atteso debutto sul mercato.