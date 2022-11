Anteprima mondiale: la Toyota Prius più efficiente di sempre

Fonte: Ufficio Stampa Toyota Toyota Prius: anteprima mondiale della nuova generazione

Toyota Prius, anteprima mondiale della nuova generazione di una delle auto storiche del brand, fatta di innovazione ingegneristica e design accattivante; assistiamo alla prima mondiale del modello di quinta generazione.

La prima generazione di Prius è stata lanciata sul mercato 25 anni fa, nel 1997. Da subito ha avuto un grande impatto su Toyota e sul mondo dell’auto, affermandosi come un’autentica icona automobilistica e simbolo dell’elettrificazione. Ha delineato inoltre in maniera netta e decisa i trend futuri in termini di tecnologia. La nuova generazione, che in Europa sarà disponibile esclusivamente come ibrida plug-in, compie il passo successivo in questo viaggio.

L’impegno di Toyota verso la carbon neutrality

Toyota è impegnata nel raggiungimento della carbon neutrality e la tecnologia ibrida introdotta dalla Prius continua a contribuire in modo rilevante alla transizione verso le emissioni zero. La nuova Prius plug-in rafforza la gamma multi-tecnologica della Casa, che comprende anche soluzioni elettriche a batteria (BEV) e elettriche a celle a combustibile alimentate a idrogeno (FCEV), offrendo maggiore efficienza e soluzioni accessibili per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica.

Possiamo definire Toyota Prius come pioniera di nuove tecnologie, una vettura che ha sempre ispirato il futuro di altri modelli, e anche la nuova generazione non sarà da meno. Introduce il sistema ibrido plug-in di nuova generazione del marchio, un’evoluzione totale, caratterizzato da maggiore potenza grazie a una nuova batteria ad alta capacità.

La tecnologia ibrida

Un motogeneratore più potente e un motore da due litri erogano una potenza combinata di 223 CV (164 kW) e offrono al guidatore un’accelerazione energica e reattiva. Non è tutto, la carrozzeria della nuova Prius per il 2023 è disegnata in modo da ottimizzare il flusso d’aria e ottenere un livello di efficienza nei consumi, maneggevolezza e stabilità eccellente.

Lo stile distintivo che ha reso famoso il modello oggi si evolve verso un look più dinamico grazie a una silhouette tipica delle coupé. L’auto è costruita sulla piattaforma GA-C di seconda generazione della Toyota New Global Architecture (TNGA), caratterizzata da un peso ridotto e maggiore rigidità. Grazie all’ottimizzazione del posizionamento della batteria e del serbatoio del carburante, si è ottenuto un baricentro più basso, e l’esperienza di guida diventa più accattivante e senza pensieri.

L’abitacolo è spazioso, e combina divertimento di guida ed emozioni, utilizzando il nuovo concept “Island Architecture” di Prius, per un interno pulito e ampio per gli occupanti. La posizione di guida è più bassa, creando una sensazione di sportività, mentre display e comandi sono posizionati per un’ergonomia ottimale.

Le prestazioni di guida di nuova Toyota Prius

Il sistema ibrido di nuova generazione porta con sé un’evoluzione a tutto tondo dell’esperienza di guida sulla Prius plug-in, fornendo più potenza e maggiore efficienza. Il motore TNGA 2.0 litri produce 148 CV (111 kW) e si combina con un nuovo motore elettrico da 160 CV (120 kW) per una potenza totale del sistema di 223 CV DIN (164 kW). Rispetto ai 122 CV (90 kW) dell’attuale generazione ibrida plug-in, la maggiore potenza garantisce un’ottima accelerazione.

L’autonomia in modalità EV è stata migliorata da parte della Casa ed è maggiore del 50% rispetto alla generazione attuale. Questo grazie a una nuova batteria agli ioni di litio da 13,6 kWh. Le celle con densità di energia più elevata consentono un packaging ottimizzato e il pacco batteria è abbastanza compatto da poter essere installato sotto i sedili posteriori, abbassando il baricentro.

Design e interni

Il design del nuovo modello è semplice e pulito, ispirato al flusso naturale dell’aria. La forma distintiva è esaltata da un passo più lungo di 50 mm rispetto alla generazione precedente. Allo stesso tempo, la lunghezza complessiva è stata ridotta di 46 mm. La vista posteriore è accentuata da un elemento di illuminazione lineare tridimensionale che enfatizza il design futuristico e focalizza l’attenzione sul logo Prius, molto audace.

Per quanto riguarda invece gli interni, troviamo un abitacolo a tema black, diviso in tre zone secondo la nuova “Island Architecture” di Prius: “surroundings”, “driver module” e “floating instrument panel”. L’ambiente è spazioso per il guidatore e i passeggeri, costruito con materiali eleganti e di pregio, accentuati da dettagli armoniosi che evidenziano dinamismo e senso di utilità.

Il cruscotto privilegia il comfort nell’abitacolo, caratterizzato da un layout pulito. Combina uno schermo centrale discreto e più basso e una plancia compatta per i comandi dell’aria condizionata, mentre l’illuminazione del cruscotto è collegata alle notifiche del Toyota Safety Sense, che manda avvisi attraverso cambiamenti di colore.

La nuova generazione di Prius continuerà la tradizione di innovazione iniziata 25 anni fa e sarà introdotta nei listini in Europa nella primavera del 2023.