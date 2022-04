Anteprima mondiale del primissimo SUV Smart

Smart ha presentato ieri 7 aprile il suo primissimo SUV in anteprima mondiale. Come sappiamo, la mobilità oggi unisce le persone, connette idee e culture e dà vita a una varietà di esperienze condivise. La tecnologia è diventata un fattore abilitante per le persone, si adatta ai loro stili di vita. Di conseguenza, l’auto non è più considerata solo un semplice mezzo di trasporto. È diventata una compagna. E questo è il cuore di Smart #1.

Tong Xiangbei, Global CEO di smart Automobile Co., Ltd. ha dichiarato: “L’anteprima mondiale della Smart #1 a Berlino segna un’altra pietra miliare nell’incredibile strada di sviluppo che abbiamo iniziato con il rinnovamento del brand. Come prima vettura della nuova generazione – saranno tutte elettriche – la nuovissima Smart n.1 è l’incarnazione perfetta di questo rinnovamento. Entra ora in una nuova fase di sviluppo a piena velocità, ulteriormente stimolata dalla nostra strategia aziendale ‘dual home’ in Europa e Cina. Il team sta facendo progressi e siamo fiduciosi che il mercato globale abbraccerà l’esclusiva esperienza di mobilità urbana completamente elettrica offerta da Smart”.

Il design innovativo, che rompe i confini

Smart #1 presenta un nuovo design (avevamo visto la prima immagine la scorsa estate), una nuova tecnologia e un nuovo approccio, volti a creare una vera e propria compagna urbana. I valori del design del marchio sono un invito a connettersi con l’auto a un livello puramente personale. L’esterno è progressista con elementi come le maniglie delle porte nascoste, in ogni angolo c’è sempre un nuovo dettaglio da esplorare. Il rapporto spazio/ingombro è ottimale: Smart #1 è lunga 4270 mm e il suo passo misura 2750 mm. Il bagagliaio offre una capienza di 323 litri, che diventano 411 facendo scorrere in avanti di 13 cm il divano posteriore. Lo stile dell’auto è fresco e innovativo, fatto di forme morbide pensate in funzione dell’efficienza aerodinamica. Il taglio del montante posteriore e il frontale sono particolarmente originali.

Smart #1: l’edizione di lancio

Gorden Wagener, Chief Design Officer Mercedes-Benz AG, dichiara: “La nuova Smart #1 rappresenta il riavvio del marchio e mostra il nostro nuovo DNA di design Sensual Producty. Il SUV è maturo, è cool e incarna la reale bellezza con soluzioni intelligenti. Pertanto, è nuovo, fresco e affascinante. La nostra nuova Smart #1 ha il potenziale per fare di Smart un marchio leader nel design”.

La connettività a bordo

Il nuovo SUV elettrico Smart mette il conducente al centro. Con un ambiente dedicato e un’interfaccia utente di infotainment personalizzabile, l’auto vanta una tecnologia mirata e incentrata sull’uomo per connettere persone, luoghi ed esperienze. La nuovissima Smart presenterà un avatar come compagno intelligente con controllo vocale basato sull’intelligenza artificiale e legato al proprio ID Smart su cloud, aggiornato con tutti i dati personalizzati (e crittografati) dell’utente. Uno schermo da 10’’ gestisce invece tutta la strumentazione. Gli aggiornamenti over-the-air daranno la possibilità di ampliare servizi e funzionalità in futuro.

Motorizzazione e autonomia

Smart, per il suo primo SUV presentato nel 2021, usa una piattaforma di Geely, il suo modello di lancio ha una potenza di 272 CV e 343 Nm. Il powertrain è realizzato con motore singolo posteriore e batterie da 66 kWh, con un’autonomia nel ciclo WLTP tra 420 e 440 km. È possibile ricaricare a 150 kW, raggiungendo l’80% di ricarica in meno di 30 minuti (con il sistema di bordo da 22 kW sono necessarie circa 3,5 ore).

Dirk Adelmann, CEO smart Europe GmbH : “Siamo molto orgogliosi di presentare finalmente la versione di produzione della nostra Smart #1. Non è solo un simbolo per il nostro nuovo approccio intelligente alla mobilità, ma è anche il nucleo di tutte le cose che faremo in futuro”. La Casa non ha ancora diffuso informazioni su allestimenti e prezzi, restiamo quindi in attesa di aggiornamenti.