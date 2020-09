Anteprima mondiale per il nuovo Opel Mokka

editato in: da

Presentazione ufficiale per il nuovo Opel Mokka

Abbiamo assistito oggi alla presentazione ufficiale al mondo del nuovo SUV Opel Mokka, è stato Lohscheller a svelarlo al pubblico, presso la sede dell’azienda a Rüsselsheim. A causa delle regole igieniche, solo un ristretto pubblico poteva assistere alla prima dal vivo. Il video dell’evento è disponibile su YouTube.

È il primo modello che mostra il nuovo volto del brand, l’Opel Vizor. Lo stesso vale per il nuovo emblema del fulmine Opel Blitz e per il nome del modello allineato centralmente sul posteriore. Nuovo Opel Mokka è anche la prima Opel con il Pure Panel e un abitacolo completamente digitalizzato. E non è tutto, è pure la prima auto di Opel disponibile sin dall’inizio delle vendite con trazione elettrica e motori a combustione altamente efficienti.

Il CEO di Opel, Michael Lohscheller, ha dichiarato: “Nuovo Opel Mokka è la prova che abbiamo mantenuto la nostra promessa dell’agosto 2017, quando ci siamo integrati con Groupe PSA. Avevamo detto che avremmo elettrificato Opel e che l’avremmo resa un’azienda redditizia. Già dall’apertura degli ordini, nuovo Opel Mokka è disponibile non solo con motori benzina o diesel, ma anche con trazione puramente elettrica. Questa è un’auto che abbiamo creato da zero, con una passione senza precedenti e totalmente impegnata a guidare Opel in un futuro brillante ed emozionante”.

Il nome del modello appare per la prima volta al centro del portellone con un carattere appositamente progettato che forma la parola Mokka in modo tecnico, fluido, vivace. Per quanto riguarda gli interni, il nuovo Opel Pure Panel integra due schermi ampi e si concentra sull’essenziale, ha un design estremamente chiaro. È chiaramente strutturato e comprensibile a colpo d’occhio.

Per la prima volta nella storia di Opel, come abbiamo detto, nuovo Mokka sarà disponibile dall’inizio delle vendite con una versione tutta elettrica. Il motore elettrico produce 136 cavalli di potenza, i guidatori possono scegliere fra tre modalità di guida, Normal, Eco e Sport. La velocità massima è limitata a 150 km/h. Opel Mokka-e ha un’autonomia puramente elettrica a batteria di fino a 324 chilometri.

I motori a benzina e diesel, vivaci ma economici, offrono potenze che vanno da 100 a 130 cavalli. Un consumo moderato di carburante e prestazioni superiori sono caratteristiche di tutti i propulsori. I due motori a benzina sono affiancati da un vivace diesel da 1.5 litri con cambio manuale a sei marce, che produce 110 cavalli.

Nuovo Opel Mokka è ora ordinabile ad un prezzo di ingresso di 22.200 euro (chiavi in mano in Italia). Con prezzi a partire da 34.000 euro, nuovo Opel Mokka-e viaggia senza emissioni. Con gli incentivi statali, sommati a quelli Opel, in caso di rottamazione di un veicolo inquinante, il prezzo scende a 23.000 euro (27.500 senza rottamazione).