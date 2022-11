Anteprima mondiale: il nuovo SUV elettrico al vertice della gamma

Fonte: Ufficio Stampa Volvo In Anteprima il nuovo SUV elettrico Volvo EX90

Volvo si distingue per la creazione di veicoli che presenta un’armonia perfetta tra forma, funzione e innovazione tecnica. E anche per la nuova EX90 completamente elettrica – che sarà presentata a breve – vale lo stesso.

L’approccio al design scandinavo non lascia adito a dubbi, il SUV si collocherà al vertice della gamma ed è stato concepito con uno scopo preciso, quello di essere un’auto familiare elegante ed efficiente, completamente elettrica e con uno standard di sicurezza superiore a quello di qualsiasi altro modello Volvo precedente.

La praticità e la sicurezza non devono necessariamente andare a scapito dell’estetica, questa è un’altra “regola” adottata per tutti i veicoli Volvo, e il nuovo SUV elettrico lo dimostra. Su EX90 è stato integrato il lidar, fornito di serie. Si tratta in particolare di un sistema di telerilevamento che usa un laser a impulsi per misurare con precisione le distanze e può rilevare, ad esempio, pedoni distanti fino a 250 metri. Un pilastro importantissimo in vita dell’introduzione della guida autonoma senza supervisione.

L’autonomia del nuovo SUV Volvo EX90

Durante la progettazione e la realizzazione della carrozzeria di un veicolo elettrico, il linguaggio stilistico può essere sfruttato per aumentare l’efficienza dell’auto stessa. Un modello a batteria di qualità è caratterizzato da superfici lisce e aerodinamiche che favoriscono il fluire dell’aria, infatti la resistenza aerodinamica – non dimentichiamolo – è nemica dell’efficienza. La nuova Volvo EX90 è stata quindi progettata dalla Casa con l’ambizione di ottimizzarne l’autonomia di percorrenza, grazie alla riduzione della resistenza aerodinamica e al vento.

Il frontale è arrotondato e filante e, insieme a elementi come i cristalli e le maniglie delle portiere a filo, assicura uno scorrimento ininterrotto dell’aria verso la parte posteriore. Tutti dettagli che influiscono sul coefficiente di resistenza aerodinamica, usato per indicare l’efficienza aerodinamica dell’auto. Grazie a queste scelte di design per gli esterni, la Volvo EX90 vanta un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,29, che – per i non addetti ai lavori – è considerato un valore estremamente competitivo per un grande SUV a 7 posti.

I tecnici spiegano: “Ci siamo ispirati al profilo degli yacht per definire le proporzioni eleganti e slanciate del SUV EX90. Guardando il frontale si nota una linea fiera e sicura, che trae ispirazione proprio dall’abilità di una barca a vela di fendere le onde dell’oceano. Al tempo stesso il profilo risulta anche più arrotondato nel complesso, così da consentire all’aria di scorrere intorno all’auto con maggiore efficienza”.

La sicurezza a bordo

Le radici scandinave della Casa sono state una delle più grandi fonti di ispirazione per molte scelte stilistiche della Volvo EX90. Le giornate estive così lunghe e luminose, in netta contrapposizione agli inverni bui e uggiosi, hanno suggerito ai tecnici della Casa di inserire un tetto panoramico e ampie superfici in vetro nell’abitacolo, in modo da far entrare quanta più luce possibile.

L’inverno al nord però non è solo buio, è anche molto freddo, lo sappiamo. E per questo nell’auto Volvo ha voluto ricreare quella tipica atmosfera data da un caminetto acceso in salotto. T. Jon Mayer ha spiegato: “Ci siamo concentrati molto sull’illuminazione a bordo della EX90, cercando di creare interni accoglienti a fronte di un look un po’ più freddo per gli esterni. Ciò si ricollega anche al modo in cui vengono percepite le persone in Scandinavia: trasmettono una sicurezza pacata e discreta che all’inizio può sembrare freddezza, ma quando poi le si conosce, si scopre che sono davvero accoglienti. Questa stessa sicurezza è esattamente ciò che cerchiamo di trasferire con lo stile delle nostre auto”. La nuova Volvo EX90 (la prima con ricarica bidirezionale) sarà presentata in anteprima a Stoccolma la prossima settimana, il 9 novembre.