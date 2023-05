Anteprima mondiale: la nuova Volkswagen Touareg

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Versione R Line della nuova Volkswagen Touareg

Il SUV di grande successo Volkswagen Touareg deve il consenso della clientela e della critica al suo altissimo livello di versatilità. Un’auto di grandi dimensioni, comoda per i viaggi lunghi, perfetta anche per il traino e pure per il fuoristrada. Oggi Volkswagen ha scelto di lanciare sul mercato la nuova generazione.

Si tratta del modello di punta del marchio, la prima auto delle Casa a montare i nuovi fari a LED HD Matrix IQ.Light. Grazie al sistema di luci interattivo, il conducente beneficia del massimo comfort nella guida notturna. Volkswagen ha inoltre affinato gli interni di alta gamma, l’Innovision Cockpit rappresenta l’avanguardia hardware e software.

L’auto monta un nuovo sensore del carico sul tetto e i sistemi autotelaio perfezionati, che ampliano le possibilità tra il miglior comfort e le massime prestazioni. Con le sue nuove tecnologie, la Volkswagen Touareg di ultima generazione diventa ancora più versatile. Al primo sguardo si percepisce la rielaborazione estetica del frontale e delle linee di coda, spiccano i gruppi ottici posteriori a LED, che hanno ora una nuova forma di listello luminoso. Ma la grande novità sta nel logo VW, ora illuminato di rosso.

Le innovazioni sul SUV

Touareg è stata venduta in oltre 1,13 milioni di unità finora. Imelda Labbé, Membro del Consiglio di Amministrazione Responsabile per Vendite, Marketing e After Sales, ha dichiarato: “La nuova Touareg colpisce per la qualità al top e il comfort eccezionale. Anche in questo modello abbiamo ascoltato i desideri dei clienti e li abbiamo messi in pratica affinando il design, rendendo i comandi ancora più intuitivi e migliorando ulteriormente le già eccellenti caratteristiche di marcia. Il risultato è un veicolo estremamente versatile, che coniuga le migliori prestazioni di marcia su strada, in fuoristrada e di trazione”.

Il SUV è sempre stato aggiornato con tecnologie all’avanguardia: un know-how del quale hanno spesso beneficiato anche i veicoli delle categorie inferiori, e anche per il nuovo lancio la tradizione sarà rispettata. Kai Grünitz, Membro del Consiglio di Amministrazione Responsabile dello Sviluppo Tecnico: “Per noi la Touareg è da sempre un faro tecnologico, capace di introdurre sul mercato nuovi progressi poi trasferiti alle categorie inferiori. La nuova Touareg non fa eccezione. È infatti la prima Volkswagen a montare i nuovi fari a LED HD Matrix, uno dei migliori sistemi di illuminazione al mondo. Oltre 38.000 LED interattivi proiettano un tappeto di luce sulla corsia, illuminando la strada in modo più preciso che mai. Presto applicheremo le luci a LED HD Matrix anche alla classe di SUV inferiore”.

Il design

Non passa di certo inosservata la rielaborazione del design nella nuova Touareg, la notiamo immediatamente nel frontale e nella linea di coda. Sono stati ridisegnati il paraurti e il gruppo costituito da calandra e fari, spiccano i nuovi fari a LED HD Matrix IQ.Light, di serie su tutti i modelli, a eccezione di quello d’accesso. La fascia centrale illuminata nella calandra è una grande novità per Touareg; è stata ridisegnata anche la coda, con la fascia a LED continua dei gruppi ottici posteriori, oltre al logo VW illuminato.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

I motori in gamma

La nuova Touareg arriva in Italia con motori V6 da 3.0 litri in quattro versioni:

due turbodiesel: una da 170 kW/231 CV e l’altra da 210 kW/286 CV;

due ibridi plug-in V6 a benzina con motore elettrico. La versione Touareg eHybrid eroga una potenza di sistema di 280 kW/381 CV, mentre l’unità della Touareg R eHybrid è in grado di sprigionare ben 340 kW/462 CV.

Tutti i motori prevedono di serie un cambio automatico a 8 rapporti e la trazione integrale permanente 4MOTION. Gli allestimenti previsti per il mercato italiano saranno due: Elegance e R-Line.

Tutte le novità degli esterni

Come abbiamo detto, la prima cosa che si nota è il design del frontale della Touareg, totalmente rinnovato e ridisegnato. La calandra superiore pone ancora di più l’accento sulla larghezza, troviamo i nuovi fari a LED HD Matrix IQ.Light con tre moduli LED e tre LED a forma di L per le luci diurne.

Nell’allestimento Elegance e R-Line le fasce sono decorate con applicazioni cromate, mentre esclusivamente per la Touareg R-Line è previsto il pacchetto Black Style. Una novità prevista invece per la Touareg R eHybrid è rappresentata dalle fasce di colore nero lucido. Le prese d’aria inferiori, che cambiano a seconda dell’allestimento, sono state ingrandite.

La nuova Touareg è equipaggiata con i nuovi cerchi Coventry da 19 pollici, di serie nella R-Line, Braga da 20 pollici, di serie nella R, Napoli da 21 pollici e Leeds da 21 pollici, variano in base all’allestimento. Con la nuova illuminazione di cortesia, quando si apre e si parcheggia la Touareg al buio i gusci degli specchietti esterni proiettano sulla strada il logo VW o il simbolo R.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Una nuova fascia luminosa si estende trasversalmente sopra il portellone della Touareg. Una sottile striscia trasversale a LED nella parte superiore della fascia è illuminata quando la luce è accesa, in modalità luci diurne senza luce principale attiva, questa striscia si illumina. Lo stesso accade per i sei LED a forma di L dei nuovi gruppi ottici posteriori.

La nuova Touareg è la prima Volkswagen prodotta in Europa con fari a LED HD Matrix IQ.Light e inedito logo VW illuminato di rosso integrato nella nuova fascia a LED dei gruppi ottici posteriori: per un’auto inconfondibile, sia di giorno che di notte.

Gli interni

Anche l’abitacolo è stato perfezionato appositamente per la nuova edizione di Touareg per il 2023, equipaggiata di serie con Innovision Cockpit, un sistema intuitivo che combina strumenti digitali e sistema infotainment di alta gamma Discover Pro Max con touchscreen centrale.

I due display sono stati progettati dalla Casa secondo il concetto del one screen design e sono disposti su un unico asse visivo e di comando, andando così a formare un ambiente digitale senza soluzione di continuità. Per fare un esempio, l’Innovision Cockpit offre ora un altissimo livello di precisione nella navigazione, oltre a mappe HD ad alta risoluzione.

Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen

Novità anche per quanto riguarda il comando vocale della Touareg, portato oggi a un nuovo livello di sviluppo. Adesso il collegamento delle app tramite smartphone e App Connect (Apple CarPlay, Android Auto) può avvenire anche senza fili, ovvero con la connettività wireless. Nella console centrale, Volkswagen ha impreziosito i tasti e la rotellina per la regolazione del volume, che vediamo ora in nero lucido. Gli elementi decorativi illuminati nella plancia sono stati ridisegnati, aggiungendo la scritta Touareg.

Lancio e prezzi

La prevendita della nuova Touareg in Italia è prevista per l’inizio di giugno, tra pochissimo. I prezzi di listino non sono ancora stati diffusi, consideriamo che la versione attuale parte da 83.100 euro.