Anteprima mondiale: le prime immagini del SUV Mercedes EQE

Fonte: Ufficio Stampa Mercedes SUV Mercedes EQE: svelato in anteprima il nuovo modello.

Mercedes svela in anteprima le prime immagini del suo nuovo SUV EQE, a due mesi di distanza dal reveal internazionale che la Casa della Stella ha inserito in calendario per la giornata di domenica 16 ottobre 2022.

Il nuovo EQE è un SUV inedito completamente elettrico che condivide diversi elementi con i modelli della famiglia E già presenti all’interno del listino Mercedes e anche con la recente berlina EQE lanciata dal brand di Stoccarda.

Mercedes EQE: le immagini del nuovo SUV elettrico

Le prime immagini pubblicate ufficialmente da Mercedes mostrano lo straordinario lavoro svolto per l’abitacolo del nuovo SUV: da un primo sguardo si nota subito la parentela con le altre EQE del marchio e con la maggior parte dei modelli Mercedes di ultima generazione.

Come successo per altre vetture recenti, anche gli interni del nuovo SUV EQE ruotano attorno all’Hyperscreen MBUX: questa tecnologia, disponibile come optional, mette a disposizione del guidatore e del passeggero anteriore un insieme di schermi ad alta risoluzione che vanno a fondersi sotto un’unica copertura in vetro in orizzontale.

Anche sul nuovo SUV 100% elettrico i designer della Casa tedesca hanno ripreso il classico design a turbina delle prese d’aria esterne, per giocare di nuovo con il tema dell’iperanalogico, attraverso un contrasto tra il mondo dei display digitali e la meccanica di precisione high-tech.

Al quadro strumenti viene unita la sezione anteriore della console centrale: tale soluzione consente alla console di rimanere indipendente nello spazio, facendo apparire sulle porte i quadri di comando dei sedili, elementi funzionali di parti che in precedenza risultavano avere esclusivamente una funzione decorativa.

Gli interni del nuovo SUV targato EQE offrono il massimo del comfort e del lusso: viaggiando a bordo dell’auto che verrà presentata ufficialmente nel mese di ottobre, gli occupanti dell’abitacolo saranno immersi in un mondo di colori che comprende toni caldi e freddi al tempo stesso. In vista del lancio ufficiale, è previsto anche un elemento decorativo ibrido che serve a unire il calore del legno con la freschezza tecnica dell’alluminio, le due anime all’interno dell’abitacolo.

Lusso e tecnologia per il nuovo SUV EQE

L’azienda teutonica, come da tradizione, ha curato ogni minimo dettaglio nei particolari: basta osservare attentamente le finiture in antracite effetto rilievo 3D, caratterizzate da pregiati pigmenti metallici, per capire quanto sia stato scrupoloso il lavoro svolto nei dettagli. L’abitacolo del nuovo SUV EQE anche un elemento decorativo tagliato al laser e retroilluminato che serve a formare la stella stilizzata del marchio Mercedes-Benz e crea un’atmosfera speciale all’interno del modello.

Nei piani di Mercedes che ha da poco conquistato un record di autonomia in elettrico con la VISION EQXX, il nuovo SUV EQE 100% elettrico è un modello d’avanguardia per quanto riguarda i materiali, i colori e l’atmosfera a bordo per gli occupanti del veicolo. A seconda dei vari allestimenti, sono previste cinque combinazioni coordinate che vanno a sottolineare il senso di spaziosità della nuova creatura del brand di Stoccarda.

Con l’EQE, procede il processo di elettrificazione di Mercedes già iniziato da diverso tempo. Nel corso dell’anno, per esempio, la Casa della Stella ha dato il via alle vendite di EQS, il primo SUV di lusso completamente elettrico di Mercedes: un modello a zero emissioni con cui inizia una nuova era della mobilità.