Anteprima mondiale: Hyundai IONIQ 6, autonomia da record

IONIQ 6, finalmente arriva la nuova e attesissima auto a zero emissioni di Hyundai, uno dei veicoli più attesi del 2022. Il nuovo modello della gamma IONIQ completamente elettrica del brand ridefinisce i confini della mobilità attraverso numerose tecnologie avanzate, caratteristiche e spazi personalizzati e un’elevata autonomia.

A proposito proprio dell’autonomia completamente elettrica, raggiunge livelli altissimi: la Casa stima infatti oltre 610 km secondo lo standard Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). E non è tutto, perché l’auto offre anche una capacità di ricarica multipla ultraveloce – 400-V/800-V – resa possibile dalla Electric-Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai Motor Group. Il modello per il 2022 presenta uno stile che possiamo considerare il più aerodinamico mai espresso da Hyundai fino ad oggi; tante sono anche le caratteristiche avanzate offerte da quest’auto lanciata oggi in anteprima mondiale, come il Dual Color Ambient Lighting, l’illuminazione Speed Sync, l’EV Performance Tune-up e l’Electric Active Sound Design (e-ASD), per fornire un’incredibile esperienza di mobilità elettrica.

Esperienza a bordo e interni

Jaehoon Chang, Presidente e CEO di Hyundai Motor Company, ha dichiarato: “IONIQ 6 è il nuovo ambizioso passo avanti nella strategia di Hyundai per accelerare la sua transizione verso l’elettrificazione e verso un ruolo di leader globale nell’ambito dei veicoli elettrici. L’Electrified Streamliner offre un’esperienza unica e distintiva per conducenti e passeggeri, ottimizzata sotto ogni aspetto per ridefinire la mobilità elettrica”.

Gli interni di IONIQ 6 sono stati sviluppati in modo particolare, la Casa ha voluto ricreare una sorta di rifugio confortevole e personalizzato per i suoi clienti. L’illuminazione Dual Color Ambient Lighting permette al guidatore di modificare la percezione dell’abitacolo in base alle sue preferenze, scegliendo tra uno spettro di ben 64 differenti colori e 6 temi preselezionati. La modalità Speed Sync Lighting aggiunge emozione all’esperienza di guida, modificando l’illuminazione attorno ai sedili anteriori in base alla velocità del veicolo.

La potenza di Hyundai IONIQ 6

La vettura è disponibile con una gamma di motori e pacchi batteria in grado di soddisfare le esigenze di ogni cliente. La batteria a lunga autonomia da 77,4 kWh può essere abbinata a due layout di motori elettrici, a trazione posteriore (RWD) con un singolo motore o integrale (AWD) con due motori. La configurazione top di gamma AWD a doppio motore è in grado di sprigionare l’eccezionale potenza combinata di 239 kW e 605 Nm di coppia, e di far scattare l’auto da 0 a 100 km/h in soli 5,1 secondi.

I livelli di consumo del mezzo sono impressionanti, la versione con batteria standard da 53 kWh, pneumatici da 18 pollici e configurazione RWD è al di sotto dei 14 kWh/100 km, secondo lo standard WLTP. Per questo possiamo dire che la nuova elettrica di Hyundai è già definita come una delle auto più efficienti sul mercato dal punto di vista energetico. La ricarica veloce la rende ancora più fruibile: con un caricatore da 350 kW, IONIQ 6 può essere ricaricata dal 10% all’80% in soli 18 minuti.

Sistemi di sicurezza a guida assistita

IONIQ 6, di cui Hyundai parla ormai da mesi, è dotata della versione aggiornata di Hyundai SmartSense, Advanced Driver Assistance Systems, che assicurano sicurezza e comfort su strada. L’Highway Driving Assist 2 (HDA 2) aiuta a mantenere una distanza dal veicolo che precede e una velocità prestabilite durante la guida in autostrada, oltre a mantenere il veicolo al centro della corsia di marcia, anche in curva. Nel caso in cui un altro mezzo si avvicini parecchio sui lati, il sistema aiuta a regolare la traiettoria in modo da evitare pericoli, per un livello di sicurezza molto avanzato. Sopra a una certa velocità, tenendo il volante e azionando gli indicatori di direzione, l’auto cambia corsia nella direzione indicata in maniera automatica.

Non da meno lo Smart Cruise Control (SCC), che aiuta il conducente a mantenere la distanza dal veicolo che precede e a guidare alla velocità impostata dal guidatore stesso, seguendo lo stile di guida appreso da quest’ultimo. Quando il sistema SCC è inattivo, la funzione sa captare le abitudini del conducente. Quando l’SCC è attivato, la funzione interrompe l’apprendimento e guida automaticamente secondo lo stile acquisito.

E infine, tra i sistemi più rilevanti a bordo, c’è il Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), che aiuta il conducente a evitare le collisioni con gli oggetti che si trovano davanti al veicolo durante la guida. Se una vettura che precede rallenta all’improvviso oppure nel caso in cui l’auto rilevi il rischio di collisione anteriore, come un veicolo fermo o un pedone, il sistema emette un avviso ed eventualmente interviene anche con la frenata di emergenza. L’inizio della produzione di Hyundai IONIQ 6 (che si aggiungerà a listino insieme a IONIQ 5) è pianificato nel terzo trimestre del 2022, restiamo in attesa di ogni dettaglio.